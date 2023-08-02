واشنطن: بين تطبيقات الصور التي تعرّي النساء رقمياً، والرسائل الجنسية الطابع التي تُستخدم فيها صور لفتيات ولّدهن الذكاء الاصطناعي، والصور التي خضعت للتلاعب بهدف "الابتزاز الجنسي"، تزدهر المواد الإباحية المزيفة، فيما يعجز المشرّعون عن اللحاق بتطورها السريع.

وتجاوز الانتشار السريع لمحتويات مماثلة مُعدَّلة عبر برامج الذكاء الاصطناعي، الجهود الأميركية والأوروبية لتنظيم هذا المجال التكنولوجي الجديد.

وخلال الأشهر الأخيرة، انتشرت بصورة كبيرة عبر الانترنت صور مزيفة كثيرة. وتُظهر إحدى هذه الصور البابا فرنسيس وهو يرتدي معطفاً يُعرف بالـ"دودون" أبيض اللون، بينما تُظهر صورة أخرى ما قال المروجون لها إنه اعتقال الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب.

لكن أكثر ما انتشر في الآونة الأخيرة يتمثل في استخدام الخوارزميات لتوليد محتوى إباحي من دون علم الأطراف المستهدفين الذين تُدَمَّر حياتهم أحياناً، بحسب الخبراء. والنساء هنّ أولى ضحايا هذه الممارسات.

وفي حديث إلى وكالة فرانس برس، تقول الباحثة في جامعة بنسلفانيا صوفي مادوكس التي تتعقب الانتهاكات الجنسية المرتبطة بالصور، "إنّ ظهور المواد الإباحية المفبركة عبر برامج الذكاء الاصطناعي يجعل استخدام صورة امرأة ما من دون موافقتها مسألة عادية".

وتضيف "كمجتمع، ما هي الفكرة التي نوصلها عن الموافقة عندما يكون من الممكن تجريد أي امرأة تقريباً من ملابسها؟".

وتروي الناشطة الأميركية في موقع تويتش كيو تي سيندريلا في مقطع فيديو عن تعرضها للمضايقة بعدما استُخدمت صورها لأغراض إباحية، وتقول باكيةً إنّ ذلك يمثل "استغلالاً مستمراً للمرأة". وتؤكّد عبر تويتر أنّ هذه التجربة "دمّرتها".

من شأن هذه الصور المزيّفة أن تدمّر سمعة الشخص المُستهدف من خلال استخدامها لتخويفه أو مضايقته، فيما تشكل مؤشراً إلى الخطر الذي تنطوي عليه المعلومات المضللة المُبتكرة بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وتشير دراسة أجرتها شركة "سينسيتي" الهولندية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي عام 2019، إلى أنّ 96% من مقاطع الفيديو المزيفة عبر الإنترنت تضمّ مواد إباحية لم تحظ بموافقة المعنيين بها ومعظمهم من النساء، كمشاهير من أمثال المغنية تايلور سويفت والممثلة إيما واتسون ونساء أخريات كثيرات غير مشهورات.

وتكثر عبر وسائل الإعلام الأميركية والأوروبية شهادات تدلي بها أكاديميات أو ناشطات صُدمن عندما رأين وجوههنّ في محتويات إباحية مزيفة.

وفي حديث إلى وكالة فرانس برس، تقول المسؤولة عن الذكاء الاصطناعي لدى شركة "بلاك بيرد دوت ايه آي" روبرتا دوفيلد إنّ "المخيل