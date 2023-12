لوس انجليس: تصدّر فيلم The Boy and the Heron، أحدث أعمال المخرج الياباني الشهير في مجال الرسوم المتحركة هاياو ميازاكي، شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع الفائتة، بحسب تقديرات نشرتها الأحد شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

وأوضحت "إكزبيتر ريليشنز" أن The Boy and the Heron الذي بلغت مداخيله 12,8 مليون دولار في نهاية الأسبوع، بات الأكثر تحقيقاً للإيرادات في الأسبوع الأول لطرحه في الصالات بين أفلام استوديوهات "غيبلي".

وتتمحور قصة الفيلم على حياة صبي في الحادية عشرة يُدعى ماهيتو ينتقل مع والده من طوكيو إلى الريف بعد وفاة والدته في حريق.

وهناك، يلتقي طائر بَلَشُون (المعروف بمالك الحزين الرمادي) يصبح مرشداً له، يرافقه في رحلة التعرّف على أسرار الحياة التي تشكّل السمة المميزة لحكايات ميازاكي.

وبقي فيلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes في مقدّم الترتيب أسبوعاً رابعاً على التوالي، محتفظاً بالمركز الثاني، إذ بلغت إيراداته بين الجمعة والأحد 9,4 ملايين دولار.

وحلّ فيلم Godzilla Minus One للمخرج الياباني تاكاشي يامازاكي من إنتاج استوديوهات "توهو" في المركز الثالث للأسبوع الثاني بإيرادات بلغت 8,3 ملايين دولار، تلاه Trolls Band Together مع 6,2 ملايين دولار، فيما كانت المرتبة الخامسة من نصيب فيلم "ديزني" التحريكي الجديد Wish الذي حقق 5,3 ملايين دولار.

وفي ما يأتي بقية الأعمال في ترتيب الأفلام العشرة الأولى على شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية:

6- "رينيسانس: ايه فيلم باي بيونسيه" (خمسة ملايين دولار)

7- "نابوليون" (4,2 ملايين دولار)

8- "وايترِس" (3,2 ملايين دولار)

9- "أنيمال" (2,3 مليون دولار)

10- "ذي شيفت" (2,1 مليون دولار)