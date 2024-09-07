إيلاف من فينيسيا: أعلنت نيكول كيدمان (57 عاما) السبت 7 أيلول (سبتمبر) في بيان بمهرجان البندقية السينمائي أنها غادرت المهرجان مبكرا بسبب وفاة والدتها.

وفي البيان الذي قرأه تم الكشف عنه نيابة عن كيدمان خلال خطاب قبولها لجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم بيبي غيرل، كتبت كيدمان أنها سافرت إلى البندقية، لأكتشف بعد وقت قصير من ذلك أن والدتي الجميلة الشجاعة، جانيل آن كيدمان، توفيت للتو.

وتابعت المخرجة وهي تقرأ بيان كيدمان: "أنا في حالة صدمة ويجب أن أذهب إلى عائلتي، لكن هذه الجائزة لها، لقد شكلتني، وأرشدتني، وصنعتني. أنا ممتنة للغاية لأنني أستطيع أن أقول اسمها لكم جميعا من خلال هالينا. إن التصادم بين الحياة والفن أمر مفجع، وقلبي محطم".

وأكد ممثل كيدمان وفاة جانيل لمجلة بيبول PEOPLE وقال "إن الأسرة حزينة للغاية وتطلب الخصوصية في هذا الوقت".

قالت كيدمان سابقاً عن والدتها : "لقد منحتني الحماس لمواصلة المهنة التي أمارسها لأنني كنت أرغب دائما في إرضائها، لكنها أيضا شقت طريقها الخاص وأرادت أن تحظى بناتها بنفس الفرصة لشق طريقهن الخاص".

وأضافت كيدمان: "لم تحصل أمي بالضرورة على الوظيفة التي أرادتها، لكنها كانت عازمة على أن تحظى بناتها بفرص متساوية، وهذا ما منحني حياتي. وهي من منحتني حياتي، هي وأبي".