إيلاف: يقال إن المظهر المنهك الذي ظهرت به نيكول كيدمان في الآونة الأخيرة قد ترك أصدقاءها وعائلتها قلقين بشأن صحتها.

وشوهدت الممثلة البالغة من العمر 56 عامًا، والتي فقدت أكثر من 20 رطلاً في الأشهر الأخيرة، في حفل توزيع جوائز CMA الشهر الماضي وهي تبدو ضعيفة ونحيفة.

أخبر المطلعون موقع RadarOnline.com أن فقدان وزن كيدمان أصبح شديدًا لدرجة أن عظامها تبرز من جسدها.

"إنها نحيفة جدًا لدرجة أن عظامها تبرز - وتبدو أطرافها وكأنها يمكن أن تنكسر عند نسيم قوي!" قال أحد الأصدقاء المعنيين.

"لقد فقدت الكثير من الوزن ويبدو أنها يجب أن تدخل المستشفى."

تزعم المصادر أن فقدان كيدمان للوزن كان مدفوعًا بالرغبة في التنافس مع الممثلات الأصغر سنًا، مثل جينيفر لورانس ومارجوت روبي.

وقال أحد المطلعين: "نيكول مرعوبة من أن وقتها قد فات". "لكنها مقتنعة بأن فقدان المزيد من الوزن سيجعلها تبدو أفضل!"

ويقال إن زوج كيدمان، كيث أوربان، يشعر بالقلق بشأن صحتها ويحثها على الاعتناء بنفسها بشكل أفضل.

قال أحد المطلعين: "كيث يشعر بالخوف".

"لقد رآها تضيع وحذرها من أنها بحاجة إلى رعاية نفسها بشكل أفضل - ولكن يبدو أن كل ذلك لاقى آذانًا صماء!"

وأضاف المطلع "إنها لا ترى أي خطر".

ولم يعلق ممثلو كيدمان بعد على فقدان وزنها.

من المقرر أن تلعب كيدمان دور البطولة في فيلم مثير مع أنطونيو بانديراس

في خطوة جريئة لمشهد الأفلام المستقلة، كشفت A24 أن نجمي هوليوود الثقيلين نيكول كيدمان وأنطونيو بانديراس من المقرر أن يشاركا الشاشة في فيلم الإثارة القادم "Babygirl".

يعد الفيلم، الذي كتبته وأخرجته المخرجة الشهيرة هالينا راين، والمعروفة بعملها في فيلم "Bodies Bodies Bodies"، بسرد آسر يتعمق في تعقيدات ديناميكيات السلطة، حيث يشرع رئيس تنفيذي كبير السن في علاقة غرامية محظورة مع متدربة أصغر سنًا. .

من خلال توجيه روح #MeToo، يَعِد فيلم "Babygirl" بأن يكون استكشافًا مقنعًا للرغبات المحرمة والتداعيات التي تتبعها.