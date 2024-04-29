الشارقة: وقعت مبادرة "ببلش هير"، المنصة العالمية الرامية إلى مساعدة النساء على تجاوز التحديات المهنية، وتعزيز تكافؤ الفرص وإحداث التغيير الإيجابي المنشود في صناعة النشر، اتفاقية مع شركة Visa، بهدف تعزيز مساعي الطرفين لدعم المرأة في قطاع النشر وريادة الأعمال.

ووقعت الاتفاقية الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، مؤسسة "ببلش هير"، والمديرة الإقليمية ونائب الرئيس الأول لـVisa في دول مجلس التعاون الخليجي، الدكتورة سعيدة جعفر، على هامش مؤتمر الموزعين الدولي الذي اختتم الأحد بالشارقة.

وبموجب الاتفاقية، يتعاون الطرفان على دعم النساء في دولة الإمارات بفرص تعليمية، وجلسات توجيه وإرشاد، ومعلومات مفصلة حول الأسواق، ونصائح مهنية، لمساعدتهن على ترسيخ أنفسهن في منظومات الأعمال الإقليمية والعالمية.

وفي خطوة أولى لتجسيد هذا التعاون المهم، قدمت الشركة الرعاية لصالة "ببلش هير" المشاركة في "مؤتمر الموزعين الدولي"، وأشرفت على تنظيم عدد من ورشات العمل للناشرات.

مبادرة "هي التالية"

وبموجب الشراكة، ستعمل «ببلش هير» على دعم Visa في تنظيم الدورة المقبلة من مبادرة "هي التالية"، وهي مبادرة عالمية تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تمتلكها سيدات من خلال توفير التمويل والبرامج التدريبية والإرشادية، إذ ستسهم "ببلش هير" في الدورة المقبلة بوصفها شريكاً للمشروع، وستحرص على تقديم أفكار ورؤى فريدة عن القضايا المتعلقة بالمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص على المستويين الإقليمي والعالمي في قطاع النشر.

وقالت الشيخة بدور القاسمي: "يشكل التعاون الوثيق مع الشركاء الاستراتيجيين عاملاً أساسياً لنجاح (ببلش هير) منذ انطلاقها في 2019، ويسرنا التعاون مع Visa والعمل معاً لمعالجة التفاوت القائم في تكافؤ الفرص في قطاعاتنا، إذ تتوافق أهدافنا وطموحاتنا بطرق عدة من خلال مشروع (هي التالية)، وستتيح لنا هذه الاتفاقية تعزيز الدعم الذي نقدمه للنساء في قطاع النشر وريادة الأعمال".

من جانبها، قالت الدكتورة سعيدة جعفر: "إن هذه الشراكة الاستراتيجية مع (ببلش هير) تسعى إلى تقليص الفوارق في الوصول إلى فرص متكافئة ضمن قطاع النشر العالمي، وسيسهم هذا التعاون في تعزيز التزامنا بدعم المرأة في صناعة النشر وريادة الأعمال".

وأضافت: «تؤكد مبادرتنا (هي التالية) على هذا الالتزام، لأنها المبادرة الأولى من نوعها، التي تخصص مساراً منفصلاً للناشرات، ومع الدعم الذي ستقدمه لنا مبادرة (ببلش هير)، نسعى لتمكين الشركات التي تمتلكها نساء من خلال برنامج (هي التالية)، الذي يقدم لهن التمويل والتدريب والإرشاد والتوجيه، فنحن ملتزمون معاً بتعزيز المساواة، وإشراك المرأة إلى جانب الرجل في كل مناحي صناعة النشر».