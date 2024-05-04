إيلاف من الرياض: "ذبلت أنوار الشوارع.. وانطفى ضي الحروف"، هذا هو لسان حال الملايين من أبناء السعودية والدول الخليجية، بل وكافة أقطار العالم العربي، في تفاعلهم مع خبر رحيل الشاعر السعودي الأمير بدر بن عبدالمحسن، فلا يوجد ما هو أفضل من كلماته التي تشكلت بها ذاكرة الأجيال لتقال نعياً له في يوم رحيله.

توفي السبت الشاعر الأمير السعودي بدر بن عبد المحسن، عن عمر 75 عاماً، بعد معاناة مع المرض، ويعد الشاعر الأمير أحد أبرز رواد الشعر الحديث في المنطقة الخليجية والعربية، وهو الوجه الشعري الأكثر رومانسة لأبناء الجزيرة العربية في العقود الأخيرة، وحصل على وشاح الملك عبد العزيز عام 2019 من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

مواليد الرياض وتعليم الأسكندرية

ولد "الشاعر الأمير" في الرياض عام 1949، وتنقل في تعليمه بين السعودية ومصر، فهو خريج "فيكتوريا كوليدج" العريقة بالأسكندرية في مصر.

كانت نشأة الأمير بدر في بيت علم وأدب حيث كان والده محباً للعلم والأدب، كما أنه شاعر مبدع ولديه مكتبة ضخمة تضم العديد من الكتب، وكان مجلس والده مليء بالعلماء والأدباء وكبار المفكرين في ذلك الوقت مما كان له الأثر في حب الأمير بدر للأدب والشعر.

درس في الابتدائية بين السعودية ومصر، والمتوسطة في مدرسة الملكة فكتوريا في الإسكندرية، ودرس المرحلة الثانوية في الرياض كما درس في بريطانيا وفي الولايات المتحدة الأمريكية.

زامل الأمير بدر بن عبد المحسن بعض الشعراء الكبار في المملكة منهم: محمد العبد الله الفيصل وخالد الفيصل وخالد بن يزيد ومحمد بن أحمد السديري وعبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود وغيرهم الكثير.

وتغنى بأشعاره مطربون بارزون، أهمهم محمد عبده وطلال مداح وعبد المجيد عبد الله وعبد الله الرويشد وكاظم الساهر وصابر الرباعي.

العالم العربي ينعي البدر

وعلقت شخصيات عربية بارزة والعديد من المشاهير على وفاة الأمير السعودي بدر بن عبد المحسن، فقد كتب الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على حسابه بمنصة "إكس": "غاب البدر الذي أضاء بكلماته فضاء الشعر والمحبة والإحساس، والذي صنع على مدى سنواتٍ طويلة ذكرياتنا وصاغ أدقّ مشاعرنا، رحم الله الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن آل سعود، وخالص العزاء والمواساة لآل سعود الكرام ولعشّاق الكلمة في كلّ مكان، فقدنا اليوم بدرا لا يعوّض نوره".

أضاف: "ذبلت أنوار الشوارع.. وانطفى ضي الحروف".

وكتب رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ: "رحم الله الأمير الشاعر صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبد المحسن وغفرله وأسكنه فسيح جناته، عزائي لأسرته الكريمة وأبنائه ولآل سعود الكرام والشعب السعودي، خبر حزين وأحس فقدت أب لي ولكن لا أقول إلا الحمدلله على كل حال".

العمير: كلامه كان شعراً

كما نعاه الصحفي السعودي عثمان العمير عبر منصة إكس بكلمات تلخص شخصية الشاعر الراحل ومسيرته، حيث قال :"كان متحدثاً بارعاً، حتى كلامه كان شعراً"، وقال العمير أيضاً :"حزن قوافي القلب، ومكامن الإلهام، وعذوبة الكلمات".

وكتب الفنان محمد عبده مجموعة تغريدات مؤثرة عن الشاعر الأمير عبر منصة "إكس"، فكتب : "غاب نور البدر في عتمة اللّيل".

نوال الكويتية كتبت أيضا رسالة مؤثرة عبر "إكس" وقالت : "رحل الأمير الشاعر الكبير، الصديق والأب والقريب ستبقى دائما في قلوبنا وقلوب كل اللي يحبونك رحم الله الأمير بدر بن عبدالمحسن واسكنه فسيح جناته خالص العزاء لأسرة الأمير بدر بن عبدالمحسن ولأسرة آل سعود الكرام إنا لله و إنا إليه راجعون".

شارك الفنان الإماراتي حسين الجسمي بالدعاء للراحل، وكتب: "اللهم اغفر لعبدك بدر بن عبد المحسن وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس إنا لله وإنا إليه راجعون".