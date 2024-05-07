إيلاف من لندن: شاركت الكاتبة الفلسطينية منى الغصين في حلقة نقاش حول موضوع فيلم "تندربوكس"، الذي كتبت موضوعه وأشرفت على إنجازه جيليان موزلي، والذي تناول تجربتها الطويلة في التعرف على المسار الصحيح للقضية الفلسطينية.



تجدر الإشارة إلى أن جيليان موزلي، البريطانية - الأميركية، نشأت كيهودية نشأة صهيونية، وبقيت على المفاهيم التي تربت عليها حتى تعرفت على الشاب الفلسطيني الراحل تامر الغصين، فبدأت رحلة استقصاء للتعرف على مجمل جوانب الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، وهي الرحلة التي وضعت خلاصتها في فيلم "تندربوكس".



ملصق فيلم "تندربوكس" للمخرجة جيليان موزلي ملصق فيلم "تندربوكس" للمخرجة جيليان موزلي

التأمت الندوة بعد عرض الفليم في مسرح "آمنستي" في لندن، وشارك فيها كل من بروفسور فيكتور قطان، وبرفسور إلبرت آرشكار.



جيليان، الحائزة على جوائز عدة في وضع أفلام وثائقية تاريخية، أهدت الفيلم إلى صديقها الراحل تامر الغصين، ومن المتوقع أن يعرض قريباً عبر موقع إحدى المنصات الإعلامية السعودية التي اشترت حقوق عرضه.