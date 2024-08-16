إيلاف من مراكش: عرفت الفنانة الإسبانية ألمودينا روميرو منذ صغرها بحبها للنباتات: "في الرابعة أو الخامسة من عمري - كانت جدتي تسألني، 'ماذا تريدين لعيد ميلادك؟' وكنت أجيب، شجرة زيتون."

الآن، من خلال مشاركتها في معارض في لندن (في معرض ساتشي) وباريس (متحف ألبرت خان)، تعرض أعمالها الفنية الفريدة المستندة إلى النباتات، مما يدفع الجمهور للتفكير في استهلاكهم المفرط، ويُبيّن أنه من الممكن خلق فن بطريقة صديقة للبيئة.

في سلسلتها المكونة من أربعة فصول بعنوان "تغيير الصبغة"، بدلاً من تطوير الصور على الورق الفوتوغرافي، تقوم بطباعتها مباشرة على النباتات.

قالت روميرو: "أضع سالبًا فوتوغرافيًا فوق الورقة وأتركها لأشعة الشمس، فتُطبع الصورة تلقائيا على الورقة." وأضافت: "لكنني أيضًا أطبع على النباتات الحية باستخدام جهاز عرض رقمي، حيث تقوم النباتات بعملية التمثيل الضوئي باستخدام الضوء من جهاز العرض وتسجيل الصورة."

في أحد فصول هذه السلسلة معنون بـ "ألبوم العائلة"، قامت بنشر بذور الجرجير على قماش ممدد، وتتركها تنمو في الظلام، ثم تعرض سالبًا فوتوغرافيًا على الجرجير.

قالت: "الأجزاء التي تتعرض لضوء أكثر تنتج الكلوروفيل، لذا تظهر بتدرجات الأخضر الداكن، بينما تبقى الأجزاء التي تتلقى ضوءً أقل صفراء وشاحبة." وأضافت: "[إنها] تمامًا كما في غرفة التحميض الفوتوغرافي. لكن بدلاً من وجود مكبر صور، أستخدم جهاز عرض، وقماش الجرجير هو ورق الصور الخاص بي. هكذا تنمو الصور."

لقد تم الترويج لعملية الكلوروفيل التي تبنتها ألمودينا في التسعينيات بواسطة هيذر أكرود ودان هارفي، اللذين عرضوا صورًا على العشب باستخدام سالب وضوء من لمبة جهاز العرض. يُزعم أن الفنانين البريطانيين ابتكروا هذه التقنية عندما لاحظوا أشكالًا عشوائية لسلّم على أحد تركيبهم العشبي.

على الرغم من كونها عملية مبتكرة، إلا أنها لم تكن بسيطة. فقد تطلبت الكثير من المساحة والإعداد. بعد ذلك، حسّن الفنان بين دان Binh Danh هذه الطريقة باستخدام مواد حساسة للضوء من النباتات، مؤمنًا صورة إيجابية مباشرة على ورقة نبات وتمكين أشعة الشمس من تبييض الصورة على سطحها.

التعلم من النباتات

روميرو، التي نشأت في مدريد، كانت تقضي عطلاتها في مزرعة جدّيها للأفوكادو في فالنسيا، شرق إسبانيا. لقد غرس التنفس في الهواء الطلق، وجمع الفواكه، وتعلمها من جدتها عن النباتات خلال سنوات تكوينها، القيم البيئية التي تؤمن بها اليوم.

وقالت: "عندما تكون قريبًا من الطبيعة، تصبح شيئًا مهمًا جدًا في حياتك." وأضافت: "النباتات بالنسبة لي مهمة جزئيًا بسبب إرث عائلتي ولأنها كمادة فوتوغرافية ذات جودة مثيرة للإعجاب."

لكنها تعترف بأن تقنياتها الصديقة للبيئة قد لا تناسب جميع الفنانين. "إنها تقنية نادرة لأنها تنتج أعمالا عابرة، لذا من الصعب جدا تحقيق استدامة مالية عندما يكون فنك عابرًا، لكنني أعتقد أن ذلك يعتمد أيضًا على كيف تفهم الحياة وما الذي تريد القيام به بممارستك"، كما شرحت.

لم تكن روميرو البالغة من العمر 38 عامًا الوحيدة في حبها للنباتات. وفقًا لاستطلاع نشرته منصة التحليلات الاستهلاكية CivicScience، كان هناك أكثر من 200 مليون أمريكي يمتلكون نباتات منزلية في عام 2020. في السنوات الأخيرة، تبنى جيل الألفية جنون "أولياء النباتات"، حيث يشاركون الصور ونصائح العناية بها على وسائل التواصل الاجتماعي. ولكن بالنسبة لروميرو، فإن النباتات هي أكثر بكثير من مجرد شيء للعناية به، إنها كائنات يمكننا التعلم منها. قالت: "النباتات كانت موجودة على كوكبنا لفترة أطول بكثير منّا وقد نجحت في ذلك دون التسبب في أي انقراض."

النبات ككائن ذو وجود خاص

تشير روميرو إلى النباتات في الصحارى والبيئات الجافة التي طورت استراتيجيات لتقييد التكاثر، قائلة إنها تساعدها في تقديم حججها بأن اختيار عدم إنجاب الأطفال ليس "سلوكًا غير طبيعي". وأضافت: "أنا شخص لا أريد أن يكون لدي أطفال بسبب تغير المناخ. ببساطة، لا أشعر بالراحة."

في سلسلتها "تغيير الصبغة" تساءلت عما إذا كانت الأمومة أو الأبوة شيئًا "خارج السيطرة" أم "مسألة إرادة" مرتكزة على استراتيجيات التكاثر الانتقائي للنباتات ومشرعةعلى تأمل أوسع في مسألة الإنجاب.

في عام 2020، فازت بجائزة الإقامة من BMW عن مشروعها الفني وعُرضت أعمالها في مهرجان التصوير الفوتوغرافي الشهير Rencontres d’Arles في فرنسا.

لكن الأمر لا يتعلق فقط بما يمكننا تعلمه من النباتات. بالنسبة للفنانة الإسبانية، يجب علينا أيضًا أن نأخذ في عين الاعتبار الأخلاقيات غير الأنثروبوسنتريّة ورؤية الأنواع الأخرى باعتبارها ذات نوايا خاصة.

أوضحت الفنانة أنها ترى الفوتوبيريوديزم (الطريقة التي تستجيب بها النباتات وتتكيف مع تغيرات الضوء على مدار الفصول) كأداء تقوم به النباتات. وقالت روميرو: "لماذا نميل إلى التفكير بأن لدينا هذه القدرات فقط كبشر؟" وأضافت: "المشكلة هي النظرة التي لدينا التي تجعلنا نعتقد أننا مختلفون جدًا حتى تثبت العلوم عكس ذلك."

أظهرت الدراسات أن النباتات يمكن أن تكون أكثر تعقيدًا مما نظن. وفقًا لمقال نُشر في مجلة The Plant Journal، تشعر نباتات الأرابيدوبسيس بالتوتر عند لمسها، مما يعيق نموها، بينما في عام 2019، اكتشفت مجموعة بحثية أخرى أن نبتة الليمون الساحلية تستجيب لصوت الملقحات.

الآن، تعمل روميرو على مشروعها التالي، والذي من المقرر أن يكتمل بحلول يونيو 2025 بتكليف من المعهد الوطني الفرنسي للبحث الزراعي والغذائي والبيئي. يُخطط لأن يكون حجم العمل أكبر من ملعب.

وقالت: "أعمل على زراعة أكبر عمل فني فوتوغرافي تم إنتاجه على الإطلاق. سنقوم بزراعة صورة مساحتها 30,000 متر مربع."

تتعاون روميرو مع العالم نيكولا لانجلاد، بمساعدة الذكاء الاصطناعي، لاستخدام أنواع مختلفة من القمح والعشب لتحقيق لوحة ألوان غنية بما يكفي لإنتاج صورة مميزة. وقالت: "إنه مزيج من خلفية عائلتي لأننا سنقوم بزراعته. أنا أحب شغفي بتصوير النباتات، لذا أنا سعيدة جدًا بذلك."

