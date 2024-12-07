إيلاف من الرباط: تنظم وزارة الشباب والثقافة والتواصل، بداية من السبت المقبل ، الدورة الثانية للمعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب، بمدينة الدار البيضاء، بمشاركة 29 بلدا، ممثلة بما مجموعه 340 دار نشر من ضمنها 85 دار نشر بطريقة مباشرة.

وأوضح بيان للوزارة تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، أن تنظيم هذه الدورة يأتي لتكريس "الأثر الإيجابي" الذي حققته الدورة الأولى، وما أسهمت به من "تعزيز للعرض الثقافي لمدينة الدار البيضاء كعاصمة اقتصادية ووجهة ثقافية دولية"، ولمراكمة "الحضور الدولي" لهذا المعرض في خريطة المعارض المتخصصة في كتاب الطفل والشباب.



جانب من معرض كتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء في دورته الاولى

وستعرف الدورة، مشاركة منطقة والوني بروكسل (بلجيكا) كضيف خاص، وتتواصل فعالياتها على مدى تسعة أيام، كما ستعرف تنظيم برنامج ثقافي يمتاز بالكثافة والتنوع، حيث ستعرف 7 فضاءات للتنشيط داخل صالات العرض تنظيم ما مجموعه 405 ورشة،بمعدل 45 ورشة في اليوم. فيما تحتضن أربع فضاءات أخرى للفعاليات تنظيم 66 نشاطا ثقافيا يستفيد منه المؤلفون والرسامون الشباب المقبلون على الاندماج في صناعة كتاب الطفل والشباب، في أفق إعداد جيل من المبدعين المغاربة القادرين على خلق منصة مغربية لصناعة كتاب الطفل، تأليفا ورسما وإخراجا فنيا.

ويـتألف برنامج الدورة من حصص في شكل ندوات وورشات ولقاءات تكوينية، إلى جانب برنامج خاص يستفيد منه أطر وزارة التربية الوطنية في مجال تدبير المكتبات المدرسية، فضلا عن جملة من البرامج التحسيسية التي تنظمها المؤسسات المشاركة داخل أجنحتها.