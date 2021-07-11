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إيلاف من دبي: أطلقت إمارة دبي برنامجًا وطنيًا للمبرمجين، الذي يتضمن مبادرات وطنية لتطوير المواهب والخبرات والمشاريع المبتكرة المتخصصة في ميدان البرمجة.

ويهدف هذا البرنامج، الذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، السبت إلى منح أفضل 100 الف مبرمج من حول العالم الإقامة الذهبية في دبي، وتوفير تسهيلات وخيارات تمويلية لرواد الأعمال والمبرمجين، ودعم تنفيذ مشاريعهم وأفكارهم المبتكرة، وتأسيس شركات رقمية تدعم تنافسية الاقتصاد الوطني عالمياً.

وغرد الشيخ محمد بن راشد عبر تويتر: "أطلقنا اليوم برنامجاً وطنياً للمبرمجين بالتعاون مع "جوجل" و"مايكروسوفت" و"أمازون" و"سيسكو" و"آي بي إم" و"إتش يس" و"لينكدإن" و"نفيديا" و"فيسبوك"... الهدف تدريب واستقطاب 100 ألف مبرمج وإنشاء 1000 شركة رقمية كبرى خلال 5 أعوام... وزيادة الاستثمار الموجه للشركات الناشئة من 1.5 مليار إلى 4 مليارات درهم".

أطلقنا اليوم برنامجاً وطنياً للمبرمجين بالتعاون مع جوجل وميكروسوفت وأمازون (AWS) وسيسكو وIBM و HPE ولينكدإن وشركة Nvidia وفيسبوك.. الهدف تدريب واستقطاب ١٠٠ ألف مبرمج وإنشاء ألف شركة رقمية كبرى خلال ٥ أعوام ..وزيادة الاستثمار الموجه للشركات الناشئة من ١.٥ مليار إلى ٤ مليار درهم — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 10, 2021

وتطبق الإمارات نظام تأشيرة إقامة طويلة الأمد، لخمس أو عشر سنوات، تُجدد تلقائياً، عند توافر الشروط المطلوبة، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب.

يتيح النظام الإماراتي للمقيمين والوافدين الأجانب وعائلاتهم الراغبين بالقدوم للعمل والعيش والدراسة في الإمارات إمكانية التمتع بإقامة طويلة الأمد من دون حاجة إلى كفيل إماراتي، مع نسبة تملك 100 في المئة.

تقوم استراتيجية البرنامج الوطني للمبرمجين على 5 محاور:

- دعم الأطراف المعنية من المبرمجين ورواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الكبرى والقطاع الأكاديمي

- إنشاء منصة شاملة تجمع المبرمجين مع الشركات والجامعات المحلية

- إطلاق مبادرات عالمية بإشراف نخبة من المدربين العالميين لتطوير كفاءة المواهب المحلية

- استقطاب أفضل المهارات العالمية في مجال البرمجة إلى دولة الامارات

اقتراح سياسات ممكنة وداعمة لقطاع المبرمجين بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة

يدعم البرنامج مختلف الجهات الحكومية في الدولة لإيجاد حلول مبتكرة في قطاع تطوير البرمجيات بالتعاون مع المبرمجين وأصحاب الاعمال المستقلة والشركات المحلية الناشئة والشركات العالمية المتخصصة في قطاع البرمجة.

يشرف البرنامج على صقل المهارات الشابة في قطاع البرمجة داخل الإمارات، إضافة إلى دراسة وتحديد احتياجات الأسواق المحلية والعالمية وتعزيز التعاون مع القطاع الأكاديمي بشكل مستمر ودائم.