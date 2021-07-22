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برلين: رحبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل باتفاق تمّ التوصل إليه مع الولايات المتحدة حول مشروع خط أنابيب غاز روسي مثير للجدل، مشيرةً لـ"خلافات" ما زالت قائمة.

وقالت ميركل أنّ الاتفاق بشأن نورد ستريم 2 الذي يهدّد بفرض عقوبات على روسيا في حال استخدمت طاقتها سلاحًا ضد أوكرانيا هو "خطوة جيدة تظهر الاستعداد للقيام بتسوية لدى الجانبين". لكنها أضافت بأن هناك "خلافات ما زالت قائمة".