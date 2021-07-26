قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من بيروت: بعد السيارة الطائرة، ها هي الدراجة النارية الطائرة. فقد كشفت شركة "جت باك أفيايشن" الأميركية عن دراجتها النارية الطائرة الأولى من نوعها، لتكون أنموذجًا جديدًا لوسائل المواصلات ذات التقنية العالية.

صممت الشركة الأميركية دراجة "سبيدر" الطائرة لتمارس الإقلاع والهبوط عموديًا، ولتصل سرعتها إلى 300 ميل في الساعة مع حمولة، على ارتفاع 5 آلاف متر. وهي مزودة بمحرك نفاث ينتج قوة دفع قصوى تصل إلى 1200 رطل، ولا تحتاج إلى الشحن قبل الإقلاع. وبينما تستخدم نماذج "سبيدر" الأولية أربعة محركات، فإن الأنموذج النهائي سيصم نحو ثمانية محركات.

اجتازت هذه الدراجة اختباراتها الأولى بنجاح، وأعلنت الشركة الأميركية المنتجة أنها مستعدة لتلقي طلبات الأفراد الراغبين في اقتناء هذه الدراجة، وهي صغيرة يمكن نقلها بسهولة.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يتألف الأنموذج الأولي لهذه الدراجة من هيكل مصنوع من الألومنيوم، رُبط بالأرض في أثناء اختبار الطيران في جنوب كاليفورنيا.

وبحسب ديفيد مايمان، الرئيس التنفيذي لشركة "جت باك أفيايشن" الأميركية، تصل تكلفة "سبيدر" الأولية إلى 380 ألف دولار، مرجحًا أن يرتفع سعرها مع تزايد الطلب عليها.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "جت باك أفيايشن".