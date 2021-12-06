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يواجه الكثير من مستخدمي أجهزة الهواتف الذكية التي تعمل على نظام الهاتف ومشاكل توقف الجهاز فجأة الأمر الذي يستدعي البحث عن كيفية إصلاح أعطال نظام iOS، وعلى الرغم من وجود الكثير من البرامج التي تؤدي هذا الغرض إلا أننا ننصحك بتنزيل برنامج Dr.Fone التابع لشركة Wondershare العالمية.

يقوم برنامج Dr.Fone بتثبيت جميع البيانات والمعلومات التي من الممكن أن تحتاج إليها في أي وقت عند توقف جهاز iPhone الخاص بك فجأة عن العمل أو غيره من المشاكل مثل ظهور شاشة بيضاء أو سوداء أو حتي في حالة مسح الملفات بطريقة خاطئة، أو إذا نسيت رمز القفل بدون كمبيوتر.

وظائف برنامج Dr.Fone

برنامج Dr.Fone من البرامج التي تقوم بدور إصلاح أعطال نظام الهاتف في حالة فقدانه حيث يمتلك هذا الأخير الأدوات المساعدة التي تجعله قادر على إصلاح أعطال نظام الهاتف يغض النظر عن السبب سواء كان عمد أم عن طريق الخطأ.



هذا بجانب أن البرنامج يتمتع بالعديد من المزايا الأخرى الإضافية أضف إلى ذلك إصلاح نظام الهاتف وعلى سبيل المثال: يمكن من خلاله نقل الفضائي لـ iPhone GPS إلى أي مكان.

ولا يقتصر برنامج Dr.Fone العمل على أجهزة iPhone فقط بل يمكنه أيضاً تثبيته على الهواتف الذكية التي تعمل وفقاَ لنظام Android، وفيما يلي نوضح وظيفته بالتفصيل:

. إصلاح أعطال نظام iOS

يعمل برنامج Dr.Fone على اصلاح اغلب الاعطال التي تحدث في الهواتف الذكية التي تعمل على نظام iOS حالة حدوثها، أو تحديث الهاتف حالة كونه يعمل بطريقة غير مألوفة.

ومن ضمن الاعطال الذي بقوم برنامج Dr.Fone بإصلاحها على سبيل المثال حالة ظهور شاشة بيضاء أو الشاشة السوداء فجأة مما يسبب إزعاج لدى الكثير من مستخدمي أجهزة iPhone.

كما يستطيع برنامج Dr.Fone بحل جميع الاعطال التي تتعلق بأجهزة iPhone بدون وجود أي تأثير أو مساس بالبيانات أو المعلومات المخزنة بالفعل داخل الهواتف على عكس بعض البرامج الأخرى التي تقوم بمسح أي بيانات مخزنة.

كما يتميز هذا البرنامج بقدرته على أداء العمل وحل جميع مشاكل أجهزة iPhone بسرعة هائلة، حيث لن يستغرق الأمر معك سوي دقائق معدودة ومن ثم استعادة بيانات الهاتف.



هناك من يتساءل عن عن طريقة فتح لايفون إذا نسيت رمز القفل بدون كمبيوتر أو اللابتوب، والحل دائماً ما يكون برنامج Dr.Fone العملاق لأجهزة iPhone.

وبالتالي مع برنامج Dr.Fone يمكنك استعادة بيانات النظام الخاص بالهاتف الخاص بك دون القلق من فقدان البيانات، حيث يتم الاعتماد على أداة iTunes في استرجاع جميع البيانات الضائعة.

وإليك طريقة استخدامه بالشكل الصحيح:

في البداية يجب التأكد من هاتف iPhone مشحون بالكامل، لتجنب حدوث أي أعطال ناهيك عن أنه من الممكن أن تكون المشكلة من الأساس مشكلة شحن، وبالتالي لن يكون هناك حاجة لاستخدام البرنامج.

النقر على زر التشغيل المعروف بزر البور أو الطاقة وذلك بشكل مطول لمدة 10 ثواني، وفي حالة ظهور الشعار الخاص بشركة أبل يتم ترك الزر فوراً.

2. إصلاح أعطال نظام Android

من استخدامات برنامج Dr.Fone أيضاَ القدرة على إصلاح مشاكل أجهزة Android واسترجاع البيانات والمعلومات المفقودة من أي جهاز أو هاتف ذكي يعمل وفقاً لنظام Android.

ولذلك نجد العديد من مستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل على هذا النظام يعتمدون على تطبيق Dr.Fone بشكل أساسي، ناهيك عن الاعتماد عليه لتتبع الهاتف في حالة ضياعه أو سرقته عن طريق تحديد المكان الموجود به.

كما يمكنك بواسطة هذا البرنامج عمل نسخة احتياطية لجيمه المعلومات من صور وفيديوهات وغيرها وحفظها على نسخة احتياطية إذا كنت تخشى من فقدانها.

3. حل جميع أخطاء ومشاكل iTunes بدون فقدان البيانات

يمكن لبرنامج Dr.Fone تجميع أخطاء ومشاكل الـ iTunes في ثلاث أقسام: تثبيت الـ iTunes وتحديثه ومشاكل التشغيل بالإضافة إلى مشاكل توصيل الـ iTunes ومشاكل المزامنة. مهما كانت المشكلة التي تواجهها فإن هذه الأداة ستقدم الحل لك دائماً.

من حينٍ لآخر قد يعطل بعض الأجزاء من iTunes لأسبابٍ معقدة. قد يظهر لك خطأ 0xc00007b أو أنه لن يتم تحديث iTunes إلى أحدث إصدار أو تعليق iTunes أو إغلاقه تماماً. في هذه الحالة يمكنك اختيار خاصية "إصلاح مشاكل iTunes" لإصلاح أجزاء iTunes التي قد تتسبب في هذه المشاكل.

مميزات برنامج Dr.Fone

يوجد لبرنامج Dr.Fone العديد من المزايا ومن أهمها ما يلي:

يتميز بالسهولة والبساطة الشديدة أثناء الاستخدام، فهو ليس به أي أمور معقدة الأمر الذي يجعله مناسب مع الجميع.

من خلاله يمكن استعادة بيانات النظام لأجهزة iPhone وAndroid.

يقوم برنامج Dr.Fone بإصلاح أعطال نظام iOS بسهولة وحل العديد من المشاكل المتكررة مثل مشكلة ظهور شاشة بيضاء بشكل فجائي أو بطء الاستخدام وغيره من المشاكل الأخرى.

التمكن من استرجاع البيانات المحذوفة، أضف إلى ذلك أن برنامج Dr.Fone يمكنك من رؤية الملفات التي تم استرجاعها وذلك للتأكد منها وأنها سليمة.

ومما يميز تطبيق Dr.Fone أيضاً قدرة على حذف الرقم السري أو رمز القفل بدون استخدام الكمبيوتر.

مراقبة الهاتف وتتبع مكانه، الأمر الذي يمكنك تحديد مكانه حالة فقده أو ضياعه.

طريقة استخدام برنامج Dr.Fone

يمكنك استخدام برنامج Dr.Fone لحل أي مشكلة خاصة بنظام IOS من خلال الخطوات التالية:

تشغيل برنامج Dr.Fone توصيل الهاتف بالحاسوب.

تحميل برنامج Dr.Fone المناسب للإصدار الخاص بالهاتف.

وأخيراً الضغط على زر البدء في الاصلاح، ومن ثم يقوم البرنامج بإصلاح نظام iOS بشكل تلقائي.

الخاتمة:

وفي نهاية المقال ننصحك عزيزي القارئ بتحميل تطبيق Dr.Fone الرائع والمناسب للغاية مع جميع الهواتف الذكية الحديثة أي كان نوع الهاتف أو النظام الذي ينتمي إليه هاتفك، وفضلاً عن المزايا العديدة السابق ذكرها، الآن يوجد خصم لـ Dr.Fone لا ينبغي تفويتها.