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باريس: حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) الخميس من أن الموارد من الأراضي والمياه تتدهور بقوة تحت تأثير الأنشطة البشرية، لدرجة أن بعض الأنظمة باتت "على حافة الانهيار".

وفي تقرير طويل عن "حالة الموارد من الأراضي والمياه في العالم للأغذية والزراعة"، رسمت المنظمة الأممية صورة قاتمة عن الوضع.

وقال المدير العام لمنظمة "فاو" شو دونيو في مقدمة التقرير إن "الوضع شهد تدهورا كبيرا في العقد الأخير" منذ نشر أول تقرير للمنظمة في هذا الموضوع سنة 2011.

وكانت تلك الدراسة قد أشارت غلى أن "عددا كبيرا من الأنظمة الإيكولوجية الأرضية والمائية المنتجة تواجه الخطر".

ومذاك، "تتزايد وتيرة الضغوط التي تتعرض لها الموارد من الأراضي والمياه لتبلغ درجة حرجة" حاليا، وفق شو دونيو.

وبسبب التنمية الحضرية المتسارعة والنمو السكاني العالمي، ازداد الطلب على المنتجات الغذائية، وهو منحى من المتوقع أن يتسارع في العقود المقبلة.

وقد لاحظ التقرير أن "كل شيء يدل إلى أن نمو الإنتاج الزراعي يتباطأ والقدرة الإنتاجية تُستنفد بسرعة والأضرار البيئية تتزايد".

واعتبرت الفاو أنه بحلول العام 2050، يتعين على القطاع الزراعي زيادة إنتاج الأغذية والألياف والوقود الحيوية بنسبة تقرب من 50 % مقارنة مع 2012، لتلبية الطلب العالمي، مع الإبقاء على هدف "القضاء على الجوع" الذي حددته الأمم المتحدة لعام 2030.

وعاود عدد الأشخاص الذين يعانون نقصا في التغذية الازدياد، اذ ارتفع من 604 ملايين شخص سنة 2014 إلى 768 مليونا في 2020.

ولمواجهة التحديات، أوصت منظمة فاو بـ"التطوير على نطاق واسع لإنتاج أكثر مسؤولية على المستوى البيئي وأكثر ذكاء بمواجهة (تغير) المناخ".

واعتبرت أنه "من الضروري زيادة إنتاجية الأراضي والمياه".