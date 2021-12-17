قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من جدة: أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة ورئيس مجلس إدارة شركة وسط جدة للتطوير؛ المُخطط العام والملامح الرئيسة لمشروع "وسط جدة" ("نيو جدة داون تاون" سابقاً)، بإجمالي استثمارات تصل إلى 75 مليار ريال خصصت لتطوير 5.7 ملايين متر مربع، بتمويل من صندوق الاستثمارات العامة والمستثمرين من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

يأتي إطلاق المخطط العام لمشروع وسط جدة في إطار اهتمام سمو ولي العهد بتنمية جميع مناطق ومدن المملكة، وتناغماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، حيث يهدف المشروع لصناعة وجهة عالمية في قلب جدة بإطلالة مباشرة على البحر الأحمر، تسهم في تعزيز المكانة الاقتصادية لمدينة جدة.

كما يستهدف مشروع "وسط جدة" تحقيق قيمة مضافة لاقتصاد المملكة بـ 47 مليار ريال بحلول العام 2030، حيث سيضم المشروع أربعة معالم رئيسة عالمية هي "دار أوبرا، متحف، أستاد رياضي، الأحواض المحيطية و المزارع المرجانية"، بالإضافة إلى 10 مشاريع ترفيهية وسياحية نوعية، حيث ستسهم الأعمال التشغيلية للمشروع في فتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي للمشاركة في تطوير وتشغيل قطاعات اقتصادية واعدة "سياحية، رياضية، ثقافية، ترفيهية" بمعايير عالمية، بجانب قطاعات أخرى تشمل بناء وتطوير مناطق سكنية عصرية تضم 17 ألف وحدة سكنية مع مشاريع فندقية متنوعة توفّر أكثر من 2700 غرفة، كما سيضم المشروع مرسى بمواصفات عالمية ومنتجعات شاطئية خلابة، إلى جانب مجموعة كبيرة من الفنادق والمطاعم والمقاهي المحلية والعالمية الفاخرة، والخيارات المتنوعة للتسوق، كما يستهدف المشروع تقديم حلول متكاملة لقطاع الأعمال.

#عاجل

سيضم #مشروع_وسط_جدة أربعة معالم رئيسية عالمية هي: "دار أوبرا، متحف، إستاد رياضي، الأحواض المحيطية و المزارع المرجانية"، بالإضافة إلى 10 مشروعات ترفيهية وسياحية نوعية.#واس pic.twitter.com/MOedpHCwQW — واس الأخبار الملكية (@spagov) December 17, 2021

تم اعتماد تصاميم عصرية بمعايير عالمية للمشروع مع الحرص على تطبيق عناصر ومكونات النسيج العمراني والمستوحاة من فنون العمارة الحجازية الأصيلة مع مراعاة تطبيق أحدث التقنيات العالمية، بحيث تصبح "وجهة ذكية" تعتمد على التقنيات المبتكرة، بالإضافة إلى اعتماد استخدام أفضل تقنيات الاستدامة ومنها الطاقة المتجددة، ما سيسهم في دعم الاستدامة البيئية بما يتناغم مع أهداف مبادرة السعودية الخضراء، حيث شارك في تصميم المخطط العام أكثر من 500 مهندس واستشاري، يمثلون خمسة من أفضل دور الخبرة في العالم.

كما يسهم المشروع في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 الرامية لبناء اقتصاد مزدهر ومجتمع نابض بالحياة مع توفير أفضل نمط حياة للسكان والزوار، حيث يتمتع مشروع "وسط جدة" بمقومات طبيعية متعددة، من ضمنها الواجهة البحرية بشريط مائي طوله 9.5 كلم، ويحتوي على مرسى بمواصفات عالمية مهيأ لاستقبال اليخوت من داخل و خارج المملكة، وشاطئ رملي بطول 2.1 كلم. كما ستشكل المساحات الخضراء والأماكن المفتوحة والخدمات العامة 40 % من مساحة المشروع.

ويعد المشروع أحد الاستثمارات المحلية النوعية لصندوق الاستثمارات العامة، والتي تسهم في تنويع مصادر الدخل، ودفع مسيرة الاقتصاد الوطني، واستحداث المزيد من فرص العمل لأبناء وبنات الوطن.

يذكر أنه جرى تأسيس الشركة المطورة للمشروع "شركة وسط جدة للتطوير" من قبل صندوق الاستثمارات العامة سنة 2019، واعتماد تشكيل مجلس إدارتها برئاسة سمو ولي العهد - حفظه الله -، والتي ستنفذ المشروع على ثلاث مراحل تكتمل الأولى منها بنهاية العام 2027، ليبدأ معها مشروع "وسط جدة" في استقبال سكان جدة وزوارها من داخل المملكة وخارجها، وتعمل الشركة حالياً مع جميع الجهات ذات العلاقة، لضمان تنفيذ كافة المراحل وفق الخطة الزمنية المعتمدة.

#عاجل

سيسهم #مشروع_وسط_جدة في تطوير وتشغيل قطاعات اقتصادية واعدة (سياحية، رياضية، ثقافية، ترفيهية)، بالإضافة إلى تطوير 17 ألف وحدة سكنية عصرية، وتوفير أكثر من 2700 غرفة فندقية، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المطاعم والمقاهي وخيارات التسوُّق.#واس pic.twitter.com/K8VUUU7b4f — واس الأخبار الملكية (@spagov) December 17, 2021

ورفع الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة شكره للقيادة الرشيدة بمناسبة إطلاق المُخطط العام والملامح الرئيسية لمشروع "وسط جدة" (نيو جدة داون تاون - سابقًا).

وقال في برقية رفعها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود: "يُسعدني ويُشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات الشكر والتقدير نظير إطلاق المخطط العام والملامح الرئيسية لمشروع وسط جدة، الذي سيكون له دور كبير في تحقيق التنمية المستدامة لتكون محافظة جدة واجهة عالمية جاذبة تُسهم في تعزيز مكانتها على الأصعدة كافة، وصولاً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تعكس مستوى الإنجاز والنماء والازدهار في عهدكم الميمون، بمتابعة سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد -يحفظه الله-، سائلاً المولى -عز وجل- أن يحفظكم وأن يديم على هذا الوطن أمنه واستقراره".

ورفع الأمير بدر بن سلطان برقية مماثلة للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، رئيس مجلس إدارة شركة وسط جدة للتطوير، جاء فيها: "يُسعدني ويُشرفني أن أرفع لسموكم الكريم أسمى آيات الشكر والتقدير نظير إطلاق المخطط العام والملامح الرئيسية لمشروع وسط جدة، التي ستكون واجهة عالمية جاذبة تسهم في تعزيز مكانتها الاقتصادية الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى ما يوفره المشروع من بيئة محفزة تعكس الوجه الحضاري للمملكة وما وصلت إليه من تقدم وازدهار وذلك بفضل الله ثم بفضل جهود سموكم الكريم في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله".