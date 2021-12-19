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الخرطوم: أطلقت الشرطة السودانية بعد ظهر الأحد قنابل الغاز المسيل للدموع على الاف المتظاهرين الذين وصلوا بالقرب من القصر الجمهوري للمطالبة باسقاط قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

وبعد ثلاث سنوات على "الثورة" التي أطاحت عمر البشير، هتف المتظاهرون الذين نزلوا إلى شوارع الخرطوم للمطالبة بحكم مدني ديموقراطي "الشعب يريد اسقاط البرهان".