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واشنطن: أظهرت دراسة أنّ مزاج المستهلك الأميركي مال باتجاه الإنفاق خلال موسم الأعياد الحالي، حيث ارتفع معدل مبيعات التجزئة بنسبة 8,5 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

وقالت الدراسة التي أعدتها "ماستركارد سبندنغ بلاس" إن المبيعات عبر الإنترنت ارتفعت بنسبة 11 بالمئة ومبيعات المتاجر 8,1 بالمئة بين 1 تشرين الأول/نوفمبر وعشية عيد الميلاد.

وهذا الانتعاش يعد الأقوى منذ 17 عاماً لا يشمل مبيعات السيارات.

وقال ستيف سادوف كبير مستشاري ماستركارد إن "المستهلكين أسرفوا في الإنفاق طوال الموسم"، مضيفاً أن "متاجر الملابس والمتاجر الكبرى شهدت نمواً قوياً مع إعطاء المتسوقين الأولوية لمظهرهم الخارجي".

واجتذبت متاجر الملابس الأميركيين لتسجل مبيعاتها ارتفاعاً بنسبة 47,3 بالمئة على أساس سنوي، بالإضافة إلى المجوهرات التي سجلت زيادة بنسبة 32 بالمئة.

قبل انتشار أوميكرون

وشملت الدراسة فترة أسابيع عدة قبل انتشار أوميكرون على نطاق واسع في الولايات المتحدة.

وارتفعت مبيعات المتاجر الكبرى بنسبة 21,2 بالمئة، بينما شهدت تجارة المنتجات الإلكترونية نمواً بنسبة 16,2 بالمئة.

وقالت ماستركارد "لقد كان موسماً متجدداً لتجار التجزئة حيث قام المستهلكون بتعبئة عرباتهم بالهدايا والأجهزة".

كما أشارت الدراسة إلى أنّ الأسر الأميركية بدأت عمليات الشراء في وقت مبكر مقارنة بالسنوات الماضية مع خدمة "ضمان التوصيل في عيد الميلاد".