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باريس: أعربت شركتا تصنيع الطائرات الأوروبية إيرباص والأميركية بوينغ عن "قلقهما" بشأن احتمال تعطل أدوات طائراتها بفعل تقنية الجيل الخامس، في رسالة إلى وزارة النقل الأميركية، وفق ما ذكرت شركة إيرباص.

قال متحدّث باسم شركة إيرباص لوكالة فرانس برس "نؤكّد أنّ مدير شركة إيرباص أميركاز، جيف كنيتل، ورئيس شركة بوينغ، ديفيد كالهون، قد وقّعا رسالة إلى وزير النقل الأميركي بيت بوتيدجيج توضح بالتفصيل المخاوف المشتركة لقطاع الطيران حيال نشر الجيل الخامس في الولايات المتحدة".

وأضاف المصدر أنّ "إيرباص وبوينغ تعملان، مع فاعلين آخرين في قطاع الطيران في الولايات المتحدة، لفهم التداخل المحتمل لشبكات الجيل الخامس مع مقياس الارتفاع الراداري".

سلامة عمليات تشغيل الطائرات

وأوضحت بوينغ في بيان لوكالة فرانس برس "نتعاون مع سلطات الطيران والمسؤولين الحكوميين وشركات الطيران والمجموعات التي تمثّل القطاع لضمان سلامة عمليات تشغيل الطائرات في جميع أنحاء العالم".

يعزّز هذا الضغط على المنظّمين الأميركيين في قضية تضع قطاع الطيران في مواجهة مشغلي الهاتف المحمول.

كان من المقرر أن يبدأ رائدا القطاع "فريزون" و"أيه تي أند تي"، في استخدام نطاقات التردّد 3,7-3,8 غيغاهرتز في 5 كانون الأول/ديسمبر والتي تم تخصيصها لهم في شباط/فبراير بعد تقديم عرض بقيمة عشرات المليارات من الدولارات.

إلّا أنهما وافقا في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر على تأجيل إطلاق الخدمة إلى كانون الثاني/يناير، على خلفية مخاوف أعربت عنها وكالة الطيران الأميركية بشأن مشاكل التداخل المحتملة مع الأجهزة التي تقيس الإرتفاع الراداري في الطائرات، مطالبة بمعلومات إضافية عن الأجهزة التي تعمل على نطاقات التردد التي قد تستخدمها شبكات الجيل الخامس.