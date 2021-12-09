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موسكو: أكدت موسكو الخميس أن مقاتلات تابعة لسلاح الجو الروسي اعترضت طائرات عسكرية أميركية وفرنسية وواكبتها بعدما حلقت قرب حدودها في أجواء البحر الأسود في خضم توترات كبيرة بين موسكو والدول الغربية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "لتحديد الأهداف الجوية وتجنب انتهاك حدود روسيا الاتحادية، أقلعت ثلاث مقاتلات من طراز سو-27".

وأكد المصدر نفسه أن هذه المقاتلات اعترضت وواكبت مقاتلتين فرنسيتين من طراز "ميراج 2000" و"رافال" فضلا عن طائرة إمداد من طراز "كا سي-135" تابعة لسلاح الجو الفرنسي فضلا عن طائرتي استطلاع أميركيتين.

وقد انكفأت الطائرات الخمس فيما عادت الطائرات الحربية الروسية إلى قاعدتها على ما أكدت الوزارة الروسية.

وكانت موسكو أعلنت عشية ذلك أنها اعترضت وواكبت ثلاث طائرات حربية فرنسية فوق البحر الأسود.

والعلاقات متوترة جدا في الأسابيع الأخيرة بين روسيا والدول الغربية التي تتهم موسكو بحشد قوات عند حدود اوكرانيا والتخطيط لعملية عسكرية.

وأجرى لرئيس الأميركي جو بايدن في وقت سابق من الأسبوع الحالي محادثات عبر الفيديو مع بوتين وهدد روسيا بعقوبات غير مسبوقة في حال تحركت عسكريا ضد أوكرانيا.