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موسكو: أكد الكرملين الثلاثاء أن القوات الروسية لا تشكل تهديدا لأوكرانيا على الرغم من انتشارها عند حدودها، وذلك إثر قمة عبر الفيديو عقدها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بايدن على خلفية التخوّف من تصعيد عسكري.

وقال المستشار الدبلوماسي للكرملين يوري اوتشاكوف إن "الجنود الروس يتواجدون على أراضيهم، لا يشكّلون تهديدا لأحد، الرئيس (بوتين) قال ذلك".