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إيلاف من بيروت: قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي طلب من الولايات المتحدة مؤخرًا تقديم موعد تسلم طائرتي شحن بالوقود من أصل 4 طائرات تضمها صفقة مشتريات أخيرة بين تل أبيب وواشنطن، وذلك لصالح تعزيز الجهوزية العسكرية ضد إيران، وذلك على خلفية زيارة وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس إلى الولايات المتحدة، وما قيل تعاون تكتيكي بين إسرائيل وأميركا.

وكانت المفاجأة أن يأتي الجواب الأميركي سلبيًا.

أضافت الصحيفة الإسرائيلية أن اللجنة الوزارية لشؤون التسلح أقرت شراء أربع طائرات شحن بالوقود KC-46، يصل مداها إلى 11 ألف كيلومتر، وتستطيع الطيران 11 إلى 12 ساعة متواصلة، ويمكنها فتح صندوق شحن وقود في البحر المتوسط أو في أي مكان آخر، لتزويد عشرات المقاتلات بالوقود. وقد استمثرت واشنطن مليارات الدولارات لتطوير هذا النظام.

ونسبت الصحيفة لمسؤولين في الجيش الإسرائيلي قولهم إنهم اجتهدوا لإقناع نظرائهم الأميركيين في تلبية طلبهم، كونه جزءًا من الاستعداد الحربي في الحملة التي تنوي تل أبيب شنها ضد البرنامج النووي الإيراني، لكن طلبهم رُفض.

أضافت "يديعوت أحرونوت": "لتنفيذ هجوم في إيران، يحتاج سلاح الجو لطائرات تزويد بالوقود جديدة بسبب المسافة البعيدة التي تصل لأكثر من ألف كيلومتر في كل اتجاه، ونجاح الهجوم على إيران، إذا تقرر، يعتمد على وصول تلك الطائرات".

غي هذه الأثناء، يعزز الجيش الإسرائيلي قدراته الهجومية من خلال تنفيذ تدريب مكثف ومحدث، توازيًا مع صفقات الذخيرة وصواريخ الاعتراض للقبة الحديدية.