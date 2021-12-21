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إيلاف: أطلقت علامة Sicis Jewels دليل الهدايا الخاص بموسم الأعياد 2021، متضمناً تشكيلة واسعة من القطع المصممة بتقنية الفسيفساء.



خاتم Nebulosa و أقراط Nebulosa

تمّ تصميم القطع من الذهب الأبيض والألماس والزفير. كما تتوفر المجموعة باللون الأحمر تحت اسم Nebulosa Supernova في تشكيلة Gala.



خاتم Printemps Mon Amour

ويستمد رمزيته من إحدى الأساطير الإغريقية القديمة وظهور زهور بانسي ثلاثية الأوراق الصغيرة في الربيع.

تمّ تصميمه من الذهب الأصفر والزفير والألماس.



خاتم Trigon Blue

يتميز الخاتم بتصميمٍ فريد من مثلثات تشكّلها رقائق صغيرة من الفسيفساء فضلاً عن الأحجار النقيّة. وتكتسب هذه القطعة تميزها من انسجام الخطوط الهندسية في تصميمها، بما يمنحها جاذبيةً كبيرة لتلائم المناسبات الفريدة والاستثنائية.

وتسلط القطعة الضوء على أناقة الرسوم البسيطة وتداخل الخطوط بشكلٍ مبتكرٍ ومهارةٍ فنيةٍ تعكس الجمال الداخلي.



ساعة Pink Daisy و ساعة White Daisy

تجسّد زهرة الأقحوان، التي تعود إلى عصورٍ قديمة، الجمال الكلي لدفء الشمس. ويُعتقد أن اللون الأبيض لبتلاتها هو السبب بربطها دائماً بمعاني النقاء والمشاعر الصادقة مثل البراءة والأصالة والحب الصادق.

ويحرص مصممو الدار من خلال ساعة Daisy في تشكيلة Bucolico على التعبير عن التألق والكمال الذي يسيطر على جميع مشاعرنا، وذلك باستخدام أسلوب بسيط ومرح.

وتمّ تصميم ساعة Pink Daisy من الفسيفساء مع الذهب الأبيض والألماس والزفير الوردي، بينما صُممت ساعة White Daisy من الذهب الأبيض والألماس الأسود والزفير الأصفر.

