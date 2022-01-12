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قالت شركة توظيف محترفة إنها توظف محامين متخرجين حديثا برواتب تصل إلى 150 ألف جنيه إسترليني، وسط وجود نقص في العمالة.

وقال آلان باناتين، كبير الإداريين الماليين في شركة روبرت والترز، لبي بي سي إن الناس في العديد من الصناعات في المملكة المتحدة، يستقيلون من وظائفهم من أجل وظائف ذات رواتب أفضل وسط الطلب المتزايد.

وأكد أن "15 في المئة كان الحد الأدنى للزيادة في الأجور، لكن البعض يرفع الرواتب بنسبة تصل إلى 50 في المئة".

وأضاف: "ما لم يحدث شيء مهم (يغير الاحداث)، يجب أن يكون عام 2022 أفضل بالنسبة إلى الموظفين".

وقالت شركة روبرت والترز، التي تعمل في مجال تعيين مهنيين في مناصب عمل، إن الشركات كانت في "منافسة شرسة على المواهب" وكان "من الصعب للغاية العثور على الأشخاص المناسبين".

وأشار باناتين إلى أنه نتيجة لذلك، كان تضخم الرواتب هو الأعلى منذ 20 عاما، على الرغم من وجود "رابحين وخاسرين" بسبب انتشار كوفيد-19 ولم يكن الجميع في وضع يسمح لهم بالدفع بشكل جيد.

وقال لبي بي سي: "لقد عانى تجار التجزئة وشركات الطيران بشكل حقيقي، لذلك من المحتمل ألا يدفعوا مكافآت أو يقوموا بزيادة الأجور".

وأضاف: "لقد أصبحوا ساحة صيد للشركات الآخذة في النمو، مثل شركات تجار التجزئة عبر الإنترنت وأي شيء له علاقة بالتكنولوجيا والتكنولوجيا الرقمية ومصنعي السلع المنزلية".

وقالت شركة روبرت والترز، التي لديها مكاتب في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، إنها حققت أفضل شهر ديسمبر/كانون الأول على الإطلاق، حيث ارتفع صافي دخل رسومها بنسبة 39٪ على مستوى العالم.

وقالت إن الطلب في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام كان أقوى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لكن اتجاه نقص الموظفين كان واضحا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في المملكة المتحدة.

مجموعة مكافآت "ضخمة"

كان نقص المهارات واضحا بشكل خاص في قطاعات مثل القانون، حيث ارتفعت الوظائف الشاغرة لشركات قانونية في لندن بنحو 131 في المئة على أساس سنوي بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، وفقا لبيانات من شركة التوظيف بي سي إل ليغال وشركة البيانات فايكنسي سوفت.

ويشار إلى أن المحامين الذين بدأوا بممارسة مهنتهم حديثا يكسبون الآن في أفضل الشركات المعروفة، ما يصل إلى 147 ألف جنيه إسترليني قبل المكافآت.

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وعززت بنوك المدينة أيضا رواتب المبتدئين للاحتفاظ بهم وتتوقع شركة روبرت والترز أن يكون مجموع المكافآت هذا العام "ضخما".

كما كان هناك ارتفاعا في الأجور في الوظائف ذات الأجور المنخفضة في الأصل. وأصبح سينزبري الأسبوع الماضي، أحدث سوبر ماركت يدفع لعمال المتجر ما لا يقل عن 10 جنيهات إسترلينية في الساعة، بعد تحركات مماثلة من متاجر منافسة مثل موريسونز وليدل وآلدي.

وبشكل عام، وصلت الوظائف الجديدة في المملكة المتحدة إلى مستويات قياسية منذ إعادة فتح الاقتصاد مع تدافع أرباب العمل لتلبية الطلب.

وفي الوقت نفسه، أعاد العديد من العمال تقييم حياتهم المهنية خلال فترة الإغلاق وغيروا وظائفهم أو تركوها، في ما أطلق عليه البعض اسم "الاستقالة الكبرى".

ولقد ساعد ذلك في زيادة الرواتب في جميع أنحاء المملكة المتحدة، مع نمو متوسط ​​إجمالي الأجور، بما في ذلك المكافآت التي بلغت 4.9 في المئة على أساس سنوي بين أغسطس/آب وأكتوبر/تشرين الأول.