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نيويورك: أقفل برميل خام برنت بحر الشمال تسليم أيار/مايو على ارتفاع قوي بلغت نسبته 7,12 % مسجلا 115,62 دولارا وهو أعلى مستوى له منذ عشرة أيام بدفع من إمكان فرض حظر أوروبي على البترول الروسي.
أما برميل غرب تكساس الوسيط الأميركي المرجعي تسليم نيسان/أبريل فقد أقفل على ارتفاع نسبته 7,08 % مسجلا 112,12 دولارا ليتجاوز عتبة 110 دولارات للمرة الأولى منذ أسبوعين تقريبا.
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