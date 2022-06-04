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واشنطن: قال الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة إن أرقام الوظائف المستحدثة الصادرة مؤخراً تظهر أن الولايات المتحدة قادرة على احتواء التضخم المتسارع والحفاظ على معدّل نمو جيّد.

وفي معرض تشديده على صمود الاقتصاد الأميركي على الرغم من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية قال بايدن "لقد وضعنا أسساً اقتصادية قوية تاريخياً".

وتابع "حالياً نمضي قدما نحو لحظة جديدة نكون فيها قادرين على البناء على تلك الأسس، على بناء نمو مستقبلي مستقر وثابت لكي نتمكن من خفض التضخم من دون التضحية بكل المكاسب التاريخية التي حقّقناها".

والجمعة أعلنت وزارة العمل الأميركية استحداث 390 ألف وظيفة الشهر الماضي، في مؤشر وإن دل على تباطؤ التوظيف يبقى أفضل مما كان متوقعاً في خضم نقص في اليد العاملة.

وسجّل معدّل الأجور ارتفاعاً بنسبة 5,2 بالمئة مقارنة بأيار/مايو 2021، إلا أن تباطؤا سجّل على هذا الصعيد مقارنة بالشهر السابق، وفق تقرير الوزارة.

وقد يشكّل هذا الأمر تطوراً إيجابياً بالنسبة للاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي الأميركي) الذي أطلق خطة صارمة لرفع معدّلات الفائدة من أجل التصدي للتضخم الذي ارتفع إلى أعلى معدّل له منذ أكثر من أربعين عاماً.

وقال بايدن "أعلم أنه على الرغم من الأنباء الجيّدة الواردة اليوم لا يزال أميركيون كثر قلقين"، مقراً بتواصل تحليق أسعار السلع الأساسية على غرار المواد الغذائية والبنزين الذي بلغ مستويات قياسية.

وتابع الرئيس الأميركي "لكن بفضل التقدّم الهائل الذي حقّقناه على صعيد الاقتصاد، يمكن للأميركيين التصدي للتضخم من موقع قوة".