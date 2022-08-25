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باريس: ملأت فرنسا حتى صباح الخميس 90% من مخزونها من الغاز للشتاء، على ما أوردت المنصة الأوروبية "أغريغيتد غاز ستورج إنفنتوري"، وهي في طريقها لتحقيق أهدافها بمواجهة شتاء مهدد بأزمة طاقة على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وحددت الحكومة هدفا ملء طاقات تخزين الغاز الطبيعي في فرنسا بشكل كامل بحلول تشرين الثاني/نوفمبر، في وقت تنضب تدريجيّا الإمدادات الروسية للدول الغربية الداعمة لأوكرانيا، وفيما ترتفع أسعار الغاز في أوروبا إلى مستويات قياسية.

الغاز الهولندي

والخميس، ارتفع عقد الغاز الهولندي TTF القياسي في أوروبا إلى 318 يورو لكل ميغاواط ساعة قبل تقليص المكاسب. ولم يكن ذلك بعيدًا عن السعر القياسي البالغ 345 يورو الذي سجل في آذار/مارس بعد وقت قصير من غزو روسيا المنتجة للغاز لأوكرانيا.

وقطعت مجموعة "غازبروم" الروسية العملاقة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا صادرات الغاز عن عدد من الدول الأوروبية وخفضت بشكل كبير في حزيران/يونيو إمداداتها لأوروبا عبر خط أنابيب "نورد ستريم".

وفي حال اكتمال مخزون فرنسا بنسبة مئة بالمئة، فإن ذلك سيوازي أكثر من 25 بالمئة من استهلاك الغاز السنوي في هذا البلد.

وبحسب المنصة، فإن ألمانيا ملأت مخزونها الإستراتيجي بنسبة 81,07%. وإلى فرنسا، ثمة أربع دول أوروبية أخرى فقط من أصل 27 جمعت أكثر من 90% من مخزونها هي البرتغال (100%) وبولندا (99,56%) والسويد (90,8%) والدنمارك (93,76%).

وملأت جميع الدول الأوروبية خزاناتها بأكثر من 50%.

وضعية أفضل

وتعتبر فرنسا التي شكل الغاز الطبيعي 15,8% من استهلاكها الإجمالي للطاقة عام 2020، أنها في وضع أفضل من جيرانها. وهي تعول على مخزون مكتمل من الغاز وعلى محطة جديدة للميثان تبدأ العمل اعتبارا من العام المقبل لتسلم إمدادات من الغاز المسال من دول غير روسيا.

وكانت وزيرة الانتقال في مجال الطاقة أنياس بانييه روناشير أعلنت في الصيف أن هدف الحكومة هو ملء المخزون بنسبة 100% "قبل الأول من تشرين الثاني/نوفمبر"، بالمقارنة مع 85% عادة في مثل هذا التاريخ.

ويبدو البلد متقدما على هذا الهدف الإستراتيجي في وقت حذر وزير الاقتصاد برونو لومير الأربعاء بأن "مسألة الغاز الروسي هي التي ستحسم قسما من النمو في أوروبا خلال الأشهر المقبلة" مشيرا إلى مخاطر الانكماش.

وحدة الصف

وفي ظل مخاطر حصول أزمة في الأشهر المقبلة، دعا الرئيس إيمانويل ماكرون الثلاثاء خلال مجلس الوزراء إلى "وحدة الصف" إزاء نهاية "الوفرة"، مشددا على لزوم "التقشف في مجال الطاقة" ولا سيما حيال التحول الجاري لمواجهة التغير المناخي.

وحتى في حال ملء المخزون بالكامل، سيتعين الحد من الاستهلاك للتمكن من قضاء فصل الشتاء على ما يرام، سواء على صعيد الغاز أو على صعيد الكهرباء.