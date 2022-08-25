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مرسيليا: أعار مانشستر يونايتد الانكليزي مدافعه الدولي العاجي إريك بايي إلى مرسيليا الفرنسي لموسم واحد مع خيار الشراء، حسب ما أعلن الأربعاء الناديان.

ووفق تقارير صحافية ترتفع قيمة خيار الشراء حتّى 6 ملايين يورو على أن تصبح اجبارية حسب عدد المباريات التي سيشارك بها بايي، إضافة إلى تأهل محتمل لمرسيليا إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

وسيتكفل النادي المتوسطي براتب اللاعب البالغ 28 عاماً والمقدّر بحوالي 5 ملايين يورو سنوياً.

وتراجع ترتيب بايي الذي وصل إلى ملعب "أولد ترافورد" قادماً من فياريال الاسباني عام 2016 في تراتبية مدافعي فريق "الشياطين الحمر" بعد موسم أوّل خاض خلاله جميع مراحل البريميرليغ (38 مباراة).

وخاض بايي الذي دافع عن ألوان منتخب "الفيلة" في 46 مباراة دولية، 113 مباراة في مختلف المسابقات بقميص يونايتد، غير أن وصول المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيس في سوق الانتقالات الصيفية، إضافة إلى المنافسة من هاري ماغواير والفرنسي رافايل فاران والسويدي فيكتور ليندلوف جعل من الصعب على المدافع الدولي حجز مركز له في التشكيلة الاساسية للمدرب الهولندي إريك تن هاغ.

ووصف مرسيليا مدافعه الجديد بـ "المدافع المتمرس والسريع والقوي"، على أن يلعب إلى جانب الوافدين الجدد الدولي الكونغولي شانسيل مبمبا وإيزاك توريه وصامويل غيغو.

وبات بايي اللاعب الحادي عشر ينضم إلى مرسيليا في "الميركاتو" الحالي، علماً أن العاجي بدأ مسيرته بألوان فريق إسبانيول برشلونة قبل أن ينضم إلى فياريال عام 2015.