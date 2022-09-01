قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



باريس: بدأت بلدية باريس صباح الخميس تطبيق قرار يُلزم مستخدمي المركبات بعجلتين المزوّدة بمحرّك دفع رسوم لركنها في العاصمة، بعدما كانوا يأملون في أن تتراجع عنه.

وبات على أصحاب هذه المركبات من الآن فصاعدأً، إذا كانت حرارية، دفع ثلاثة يوروهات إذا ركنوها في وسط العاصمة، ويوروهين اثنين إذا فعلوا في المناطق الواقعة خارج باريس الإدارية.

وخُصص سعر تفضيلي لسكان باريس، إذ يحصلون على بطاقة سنوية لقاء 22,50 يورو، يضاف إليها 0,75 يورو في اليوم الواحد. ويُعفى من الرسوم أصحاب مركبات الدفع الثنائي الكهربائي ومركبات الدفع الثنائي المخصص لذوي الإعاقات.

تسجيل المركبات

إلاّ أن الجميع ملزمون تسجيل مركباتهم عبر موقع إلكتروني وضع في الخدمة في نهاية حزيران/يونيو.

وشدد المسؤول عن البيئة في مجال التنقل في باريس دافيد بيليار في تصريح لوكالة فرانس برس على ضرورة "الانتهاء من الاستثناء الذي كانت تفيد منه دراجات السكوتر والدراجات النارية". وإذ أقرّ بأنه "إجراء صعب ويتطلب جهداً كبيراً"، اعتبر أنه "ضروري (...) لمكافحة التلوث".

الدراجات النارية

وأثار الإجراء غضب اتحاد سائقي الدراجات النارية الذي وصفه بأنه "تمييزي وخصوصاً بالنسبة إلى الفقراء الذين يعيشون في ضواحي" باريس، على ما قال المسؤول في الاتحاد جان مارك بيلوتي.

ويعتزم الاتحاد الذي نظم 18 مظاهرة في عام ونصف عام ضد هذا الإجراء، بحسب بيلوتي، إقامة تظاهرة جديدة ظهر السبت أمام مبنى البلدية في باريس. كذلك تقدم بمراجعة أمام المحكمة الإدارية لإلغاء القرار.