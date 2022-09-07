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باريس: أعلن اتحاد شركات الطيران الرئيسي الأربعاء أن الرحلات الجوية التجارية عادت في تموز/يوليو إلى ثلاثة أرباع مستواها في الشهر نفسه من عام 2019 قبل تفشي وباء كوفيد-19 الذي أضر كثيرا بهذا القطاع.

أكد اتحاد النقل الجوي الدولي (Iata) في بيان أن حركة الملاحة العالمية بلغت "74,6% من مستوى ما قبل الأزمة".

هذه النتيجة التي تم الحصول عليها في خضم موسم الصيف تمثل تسارعا واضحا مقارنة بحزيران/يونيو عندما استعاد القطاع 70,8 % من مستوى عام 2019.

وأشاد ويلي والش المدير العام للاتحاد باستمرار التعافي "القوي" مشيرا إلى أن "بعض الأسواق تقترب من مستويات ما قبل كوفيد".

حققت الرحلات الداخلية أفضل أداء مع 86,9% من مستوى 2019 في تموز/يوليو مقارنة ب81,4% في حزيران/يونيو وذلك بفضل انتعاش حركة الملاحة الجوية في الصين بعد ربيع شهد قيودا على السفر.

اما الرحلات الدولية فكانت أدنى مع 67,9% من مستوى تموز/يوليو 2019 رغم ارتفاعها مقارنة مع شهر تموز/يونيو(65%). ويتأثر معدلها خصوصا بالوضع في آسيا حيث لم تفتح بعد بعض البلدان حدودها بالكامل.