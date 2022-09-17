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هلسنكي: قام ناشطون من غرينبيس السبت بمنع تفريغ شحنة من الغاز الروسي في محطة للغاز الطبيعي المسال في تورنيو بشمال فنلندا، على ما أفاد مشغلو المحطة والمنظمة البيئية.

وقالت المتحدثة باسم مجموعة "غاسوم" الفنلندية المستوردة للشحنة أولغا فايسانن لوكالة فرانس برس "إنها سفينة شحن محملة بغاز طبيعي مسال مصدره روسيا".

وأوضح ميكا كوليماينن مدير شركة "مانغا إل إن جي" المشغلة للمحطة رداً على اتصال من فرانس برس أن التحرك بدأ قرابة الساعة 7,00 (4,00 ت غ).

وقال إن ناشطين تسلقوا أذرع تحميل، مشيراً إلى وجود سفينتين خارج منطقة المحطة الواقعة على مقربة من الحدود السويدية.

وعرقل ناشطون من غرينبيس الأسبوع الماضي أيضاً تفريغ شحنة من الغاز الروسي في محطة للغاز الطبيعي في نيناسهامن قرب ستوكهولم في السويد.

وقال أولي تياينين الناشط في غرينبيس في بيان "من غير المقبول إطلاقاً أن يُسمح حتى الآن بنقل الغاز الروسي في فنلندا، بعد أكثر من ستة أشهر على بدء بوتين غزوه لأوكرانيا".

وتابع "يجدر بالحكومة الفنلندية ورئيسة الوزراء سانا مارين حظر كل صادرات الطاقة الأحفورية الروسية على الفور".

عقوبات على النفط الروسي

وفرض الأوروبيون عقوبات على النفط والفحم الروسيين، من غير أن تشمل حتى الآن واردات الغاز الروسي.

وتصاعد التوتر الأربعاء بين موسكو والاتحاد الأوروبي بشأن إمدادات الغاز الروسي، إذ توعد الرئيس فلاديمير بوتين بوقف إي صادرات من المحروقات إذا فرض الأوروبيون سقفا على أسعار واردات الغاز، وفق اقتراح طرحته بروكسل في إطار العقوبات على موسكو.

وأوقفت روسيا في أيار/مايو إمدادات الغاز لفنلندا عبر خط أنابيب بالتيكونكتر الذي يربط هذا البلد باستونيا، بعدما رفضت هلنسكي الدفع بالروبل لمجموعة "غازبروم" المزودة، غير أنها تواصل تسليمها الغاز المسال بحراً.