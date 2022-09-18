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باريس: ارتفعت الأسعار بحدة منذ نهاية الحجر الصحي واندلاع الحرب في أوكرانيا. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل التضخم إلى 8,3% هذا العام في مختلف أنحاء العالم. في ما يلي بعض المنتجات التي يؤثر سعرها على ميزانيات الأسر حول العالم.

البنزين

منذ بداية الحرب في أوكرانيا ارتفعت أسعار النفط، نظرًا لأن روسيا هي ثالث أكبر منتج للخام في العالم. واقترب سعر برميل برنت من بحر الشمال من 140 دولارًا قبل أن يتراجع إلى ما دون 100 دولار.

انعكس ذلك على الأسعار في محطات الوقود ليتجاوز سعر البنزين 2 يورو للتر الواحد في آذار/مارس في فرنسا أو ألمانيا أو المملكة المتحدة، وخمسة دولارات للغالون (3,78 لترًا) في الولايات المتحدة في منتصف حزيران/يونيو، قبل أن ينخفض قليلاً في الأسابيع الماضية.

حصل الأمر نفسه بالنسبة لوقود الفيول والغاز: تعد مصادر الطاقة إلى حد بعيد أكبر عنصر للتضخم في منطقة اليورو مع زيادة قدرها 38,6% في آب/أغسطس على مدى عام واحد وفقًا لأرقام نشرها معهد الإحصاء الأوروبي يوروستات الجمعة.

هذا يؤثر على الاقتصاد بأكمله من خلال زيادة تكاليف الإنتاج للشركات. لقد صار الوضع حرجًا لدرجة أن بعض المصانع، أو حتى حمامات السباحة في فرنسا، أغلقت أبوابها لتجنب دفع فواتير باهظة.

المعجنات والفاصولياء

نظرًا لكون أوكرانيا "سلة خبز أوروبا"، فقد أدت الحرب إلى ارتفاع أسعار الحبوب وعلى وجه الخصوص القمح الذي تجاوز الأرقام القياسية في بداية شهر آذار/مارس.

تبعه سعر المعكرونة: في أيار/مايو، قدرت شركة أليانز المالية في دراسة لها أن سعرها زاد بنسبة 19% في منطقة اليورو على مدى 18 شهرًا. وفي كندا، وهي مصدِّر رئيسي للقمح، ارتفع سعر العلبة التي تحتوي على 500 غرام 60 سنتًا على مدار عام في تموز/يوليو، لتصل إلى 3,16 دولارات كندية، وفقًا للأرقام الرسمية.

في تايلاند، ارتفعت أسعار المعكرونة سريعة التحضير، وهي منتج شائع جدًا تحدد الدولة سعره، في نهاية آب/أغسطس للمرة الأولى منذ أربعة عشر عامًا. ارتفع سعر الكيس بنحو 0,03 يورو ليصل إلى سبعة باهت (20 سنتًا).

لحق بها الذرة وارتفع سعر كيلوغرام التورتيلا وهي غذاء أساسي في المكسيك بمقدار 2,79 بيزو في المتوسط بين كانون الثاني/يناير ومنتصف أيلول/سبتمبر، وفقًا للأرقام الرسمية. إنها أحد المنتجات الأكثر تأثيرًا على التضخم في البلاد.

في البرازيل، هناك مادة غذائية أخرى موجودة في معظم الوجبات، وهي فاصولياء "كاريوكا" التي زاد سعرها بنسبة 22,67% في آب/أغسطس مقارنة بالعام الذي سبقه، وفقًا لمعهد الإحصاء الوطني.

اللحوم

مع ارتفاع سعر الحبوب، زادت تكلفة علف الحيوانات ومن ثم رفع المربون أسعارهم. قفز سعر لحم الخنزير الأكثر استهلاكًا في الصين بأكثر من 22% خلال عام واحد في آب/أغسطس. وأعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة الجمعة أن السلطات ستضع في السوق كمية من احتياطياتها الاستراتيجية من هذا اللحم للمرة الثانية هذا العام، من أجل استقرار الأسعار.

في الأرجنتين، ارتفع سعر اللحم المفروم الذي يلقى إقبالاً بفضل سعره المنخفض تقليديًا، بنسبة 76,7% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. وتواجه البلاد إحدى أسوأ حالات التضخم في العالم إذ وصل إلى 56,4% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام.

في أوروبا، ارتفعت أسعار الدواجن وزادت إنفلونزا الطيور من ارتفاع التكاليف. وازداد سعر الدجاج بالجملة 33% في آب/أغسطس على أساس سنوي، وفقًا لبيانات المفوضية الأوروبية.

البيرة

انعكس التضخم أيضًا على البيرة التي تتحمل العبء الأكبر من الزيادة في أسعار الشعير والقمح، وأيضًا من زيادة سعر الألمنيوم للعلب والزجاج للزجاجات التي ارتفعت أسعارها بنسبة 70% عما كانت عليه قبل الحرب في أوكرانيا، وفقًا لجمعية صانعي البيرة الأوروبيين Brewers of Europe.

وقالت شركة هاينيكن Heineken الهولندية للبيرة إنها رفعت أسعارها بمتوسط 8,9% خلال الأشهر الستة الأولى من العام. ووفقًا لتقديرات وكالة بلومبرغ، رفعت شركة AB InBev البلجيكية البرازيلية (كورونا، بدوايز، إلخ) أسعارها بنسبة 8% في النصف الأول.

في المملكة المتحدة، تجاوز سعر الباينت (تقريبًا نصف لتر) من البيرة أربعة جنيهات إسترلينية، وهو أعلى سعر له منذ عام 1987 وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني.

الصحف

ارتفع سعر الورق نظرًا للحاجة إلى الطاقة في إنتاجه، كما زاد سعر لب الورق مع انتعاش الطلب بعد الحجر.

زادت أسعار الصحف الفرنسية بما في ذلك لو فيغارو Le Figaro ولومانيته L'Humanite ولو بوان Le Point ببضع عشرات من القروش في كانون الثاني/يناير.

في المملكة المتحدة، زاد سعر صحف ذا صن The Sun وتايمز Times وصنداي ميل Sunday Mail.

كما خفضت بعض الصحف عدد الصفحات. وإجمالاً في أوروبا، ارتفعت أسعار الصحف بنسبة 6,5% في تموز/يوليو.