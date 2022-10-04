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صوفيا: قُتل شخص وفقد أثر امرأتين في انفجار وقع الثلاثاء في أقدم مصنع للأسلحة في بلغاريا في مدينة كازانلاك في وسط البلاد، وفق ما أعلن مسؤولون.

ومن أمام مصنع "أرسنال كازانلاك" للأسلحة والذخائر، أعلن المدعي العام تودور ديانوف أن "الانفجار ألقى بأحد عمال المصنع الثلاثة وهو رجل يبلغ 55 عاما إلى الخارج، وقضى نحبه".

وتابع "فُقد أثر امرأتين تبلغان 53 و43 عاما كانتا هناك عند وقوع الحادثة"، وأضاف "الأمل بنجاتهما ضئيل".

وتم نقل امرأة أصيبت بحروق شديدة إلى المستشفى، علما بأن الانفجار سوى قسم القنابل المضيئة والألعاب النارية أرضا.

وقال المدعي العام إن السبب الأرجح للحادثة هو عدم التقيّد بشروط السلامة.

ولم يتمكّن عناصر الإغاثة والمحققون من دخول المنطقة بسبب خطر وقوع انفجار آخر.

و"أرسنال" هو أقدم وأكبر مصنع للأسلحة والذخائر في بلغاريا، وكان الوحيد الحائز على ترخيص لإنتاج بنادق كلاشنيكوف الهجومية الروسية خارج الاتحاد السوفياتي إبان الحرب الباردة.

وفي العام 2011 تمت خصخصة المصنع بالكامل وقد استمر بإنتاج مجموعة كبيرة من البنادق الهجومية والرشاشات الآلية الثقيلة والخفيفة والذخائر.