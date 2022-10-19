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إيلاف: أكدت ماليزيا، الثلاثاء، أن قرار الدول الأعضاء في "أوبك بلس" خفض إنتاج النفط جاء بالإجماع وبعد الأخذ في الحسبان الحاجة إلى مواجهة الضبابية في السوق.

وانضمت ماليزيا بذلك إلى دول أخرى في "أوبك بلس" دعمت هذا الأسبوع الخفض الحاد لأهداف الإنتاج لدى المجموعة.

وقال وزير الاقتصاد الماليزي مصطفى محمد في بيان: "دول أوبك بلس مجتمعة أخذت في الاعتبار عوامل من بينها أساسيات السوق، خاصة لمواجهة الضبابية التي تخيم على المعروض العالمي من النفط ووضع الطلب".