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واشنطن: توقع الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة حدوث تحول لصالح الديموقراطيين في نهاية حملة انتخابات التجديد النصفي المقررة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك بفضل تحسن الوضع الاقتصادي.

وقال الرئيس الديموقراطي للصحافيين في البيت الأبيض قبل أقل من ثلاثة أسابيع على موعد الاستحقاق، "كان هناك الكثير من التذبذب، فقد تقدموا (الجمهوريون)، وتقدمنا نحن، وهكذا دواليك".

وأضاف "لقد تباينت استطلاعات الرأي كثيرا. أعتقد أننا سنرى تحولا آخر لصالحنا في الأيام الأخيرة". وأظهرت الاستطلاعات الأخيرة تقدم الجمهوريين.

تضخم

ستكون انتخابات التجديد النصفي حاسمة لأنها قد تحرم الديموقراطيين من غالبيتهم في الكونغرس.

لكن جو بايدن اعتبر أن الناخبين بدأوا يرون "أخبارا سارة على صعيد الاقتصاد" الذي يُعتبر نقطة ضعفه في ظل ارتفاع التضخم.

ونوّه الرئيس الأميركي بالانخفاض التدريجي في أسعار المحروقات بعد أن ارتفعت بشكل حاد، وانخفاض معدل البطالة في معظم أنحاء البلاد، وكذلك الإعلان الجمعة عن "أكبر خفض على الإطلاق في عجز الموازنة الفدرالية".

بلغ العجز الفدرالي 1,375 مليار دولار في السنة المالية 2022 المنتهية في أيلول/سبتمبر، أي أقل ب1,400 مليار دولار من العام الماضي.

كما أكد أن الجمهوريين يعتزمون إلغاء الحد الأدنى لمعدل الضريبة على الشركات الكبيرة و"مضاعفة" التخفيضات الضريبية للأثرياء.

وأضاف "هذا النوع من السياسة فشل في الماضي وسيفشل مرة أخرى"، في إشارة إلى اجراءات مماثلة اتخذها الرئيس السابق دونالد ترامب.