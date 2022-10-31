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ابوظبي: أكدت السعودية والإمارات، وهما من أكبر مصدري النفط في العالم، الإثنين على ضرورة الاستثمار في جميع أنواع الطاقة، بما في ذلك الهيدروكربون، قبل أيام من انطلاق مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب 27) في مصر.

وجاءت تصريحات المسؤولين في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك).

وقال العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي لمجموعة بترول أبوظبي الوطنية (ادنوك) سلطان بن أحمد الجابر "لا نستطيع الاختيار بين النفط والغاز أو الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو الطاقة النووية أو الهيدروجين. نحن بحاجة إليها جميعاً".

وأشار الجابر أن عدد سكان العالم سيصل إلى 9,7 مليار شخص موضحاً "يجب انتاج طاقة تزيد بنسبة 30% عما ينتجه العالم اليوم، وهذا يتيح الكثير من فرص النمو".

وبحسب الجابر فإنه "إذا أوقفنا الاستثمار في الموارد الهيدروكربونية، ستفقد الأسواق 5 ملايين برميل نفط من الإنتاج اليومي سنوياً من الإمدادات الحالية وذلك بسبب الانخفاض الطبيعي في الطاقة الإنتاجية" مشيرا "هذا يجعل من الصدمات التي شهدها قطاع الطاقة هذا العام بسيطة جدا بالمقارنة مع ما سيحصل في حال وقف الاستثمار في النفط والغاز".

نظام طاقة حديث

من جانبه، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان في المؤتمر إن البلدين يسعيان للوصول إلى "مزيج الطاقة غداً وفي المستقبل، لأنه لا يمكننا إلا أن نضع سويًا نظام طاقة حديث يمكنه أن يعطينا نظام طاقة آمن ومستدام وبأسعار معقولة".

"نحن والإمارات نعمل على زيادة طاقتنا الانتاجية، ونحن والإمارات نعمل على تعزيز القدرة التكريرية".

وأضاف الأمير السعودي "نحن والإمارات سنكون المنتج المثالي: منتج للهيدروكربون وسنحقق أيضاً جميع أهداف الاستدامة".

وجاءت تصريحات المسؤولين قبل أيام من قمة المناخ كوب 27، التي تعقد في شرم الشيخ في مصر بدءاً من 6 من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.