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إيلاف من الرياض: أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، شركة "سير"، وهي أول علامة تجارية لصناعة السيارات الكهربائية بالسعودية.

وقال الأمير محمد بن سلمان إن "إطلاق شركة "سير" لا يهدف إلى بناء علامة تجارية للسيارات في المملكة فحسب، بل يدعم تمكين قطاعات استراتيجية متعددة تدعم تطوير المنظومة الصناعية الوطنية، وتسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأضاف أن ذلك "من شأنه استحداث العديد من فرص العمل للكفاءات المحلية، وتوفير فرص جديدة للقطاع الخاص، بما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال العقد المقبل، وذلك تحقيقًا لاستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في المساهمة بدفع عجلة النمو الاقتصادي تماشيا مع رؤية 2030".

وأفاد بيان نقلته "واس" بأنه من المتوقع أن تجذب "سير" استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 562 مليون ريال (149.5 مليون دولار) لدعم الاقتصاد الوطني، وأن تصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر إلى 30 مليار ريال (7.9 مليار دولار)، مع توفيرها لـ 30 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر بحلول عام 2034.

وستعمل "سير" على تصميم وتصنيع وبيع السيارات الكهربائية المزودة بأنظمة تقنية متقدمة، كخاصية القيادة الذاتية، في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي.

وأوضح البيان أن الشركة "تعد مشروعًا مشتركًا بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة Foxconn، حيث ستحصل سير على تراخيص تقنية المكونات المتعلقة بالسيارات الكهربائية من شركة BMW لاستخدامها في تطوير المركبات، فيما ستُطوّر شركة Foxconn النظام الكهربائي للسيارات، والتي سيتم تصميمها وتصنيعها بالكامل داخل المملكة".

يذكر أن السعودية أولت اهتماماً بقطاع السيارات الكهربائية، وتملك حصة الأغلبية في شركة صناعة السيارات الكهربائية "لوسِد"، حيث تتسارع الخطوات نحو إنشاء أول مصنع متكامل لإنتاج السيارات الكهربائية في المملكة، إذ وقعت شركة لوسِد اتفاقيات لبناء المصنع الذي ستبلغ طاقته الإنتاجية 155 ألف سيارة سنوياً، وتقدر استثماراته بأكثر من 12 مليار ريال.