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بومباي: هبطت أسهم الإمبراطورية التجارية التابعة لأثرى رجل في آسيا غوتام أداني الجمعة، لتصل خسائر الأسبوع إلى 45 مليار دولار، بعد أيام على كشف شركة استثمارية أميركية بأنها ارتكبت عملية احتيال "صارخة".

بعدما بدأ أداني (60 عاماً) أسبوعه كثالث أثرى رجل في العالم، تراجع إلى المرتبة السابعة على قائمة "فوربس" لتعقّب أصحاب المليارات بعدما خسر 24 مليار دولار في تعاملات الجمعة.

وسجّلت شركته Adani Enterprises هبوطا نسبته 15 في المئة في بومباي بعد منتصف اليوم، في تراجع قدره 508,45 روبية (6,23 دولارا)، ما أدى إلى وقف تداول أسهمها تلقائيا إلى جانب خمسة من فروعها السبعة الرئيسية المدرجة في البورصة.

وقال رئيس JM Financials لأبحاث الأسهم أشيش تشاتورموهتا لفرانس برس "من الواضح أن ما جرى هو عمليات بيع ناجمة عن حالة ذعر".

وذكرت Hindenburg Research في تقرير هذا الأسبوع بأن "مجموعة أداني" Adani Group لجأت إلى تعاملات مالية غير معلنة لأطراف ذات صلة والتلاعب بالإيرادات "للمحافظة على مظهر الصحة المالية والملاءة" لدى وحداتها التجارية المدرجة في البورصة.

ضحية هجوم "خبيث"

لكن المجموعة شددت الخميس على أنها كانت ضحية هجوم "خبيث" على سمعتها من قبل Hindenburg Research بينما كانت تستعد لجولة مهمة لجمع التمويل.

وقال المسؤول القانوني للمجموعة جاتين جالوندهوالا في بيان إن

Hindenburg سعت إلى دفع أسهم "أداني" للهبوط.

وأضاف بأن أداني تنظر في الخطوات العقابية التي يمكن أن تتخذها بحق شركة الأبحاث في المحاكم الهندية والأميركية.