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باريس: أعلنت مجموعة "إي آي بي" التي تضم بنك الاستثمار الأوروبي، الاثنين أنها ستشارك مع خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، في إطلاق صندوق استثماري بقيمة 3,75 مليار يورو يهدف إلى دعم الشركات الواعدة على صعيد التكنولوجيا.

وأوضحت المجموعة في بيان أن هذه الأداة الاستثمارية المسماة "مبادرة أبطال التكنولوجيا الأوروبية"، "ستدعم شركات التكنولوجيا الفائقة التي هي في مرحلة متقدمة من النمو".

وأشار البيان إلى أن هذا الأمر "سيساعد في سد فجوة التمويل التي تجعل الشركات الناشئة الأكثر ابتكاراً في أوروبا تعتمد على رأس المال غير الأوروبي".

وقد حصلت المبادرة على تعهدات مالية من خمس دول، هي فرنسا (مليار يورو)، وإسبانيا، وألمانيا، وإيطاليا، وبلجيكا، بمبلغ إجمالي قدره 3,25 مليار يورو. كما تعهدت مجموعة "إي آي بي"، المكونة من بنك الاستثمار الأوروبي وصندوق الاستثمار الأوروبي الذي يدير هذا البنك، بتقديم 500 مليون يورو.

وأعلنت مجموعة "إي آي بي" أن "حجم الصندوق سيزداد ليجذب التزامات جديدة في المستقبل"، مشيرة إلى أن هذا الصندوق سيساعد بشكل خاص "الشركات التي تسعى لجمع مبالغ تفوق 50 مليون يورو".