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موسكو: تعتزم روسيا إرسال مركبة إغاثة في 24 شباط/فبراير لإعادة ثلاثة رواد فضاء من محطة الفضاء الدولية، بعد أيام من تأجيل إطلاقها بسبب تسرب على مركبة أخرى ملتحمة بالمحطة.

وقال مصدر داخلي في وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) لوكالة فرانس برس إن "الإطلاق مقرر في 24 شباط/فبراير"، مضيفاً ان القرار النهائي يعود للجنة الدولة التي ستجتمع "قريبا".

في وقت سابق السبت، قالت روسكوسموس في بيان إن "مجلس كبار المصممين (في قطاع الفضاء) أوصى لجنة الدولة بتحديد موعد إطلاق مركبة الفضاء +سويوز إم إس -23+ (...) من بايكونور في 24 شباط/فبراير الساعة 03,34 بتوقيت موسكو" (00,24 ت غ).

وأعلنت وكالة الفضاء الروسية الاثنين تأجيل إطلاق المركبة الفضائية "سويوز إم إس -23"، التي كان من المفترض أن تعيد ثلاثة رواد فضاء إلى الأرض، حتى أوائل آذار/مارس على أبعد تقدير بعد رصد تسرب جديد على متن مركبة فضائية أخرى ملتحمة في محطة الفضاء الدولية.

وحصل هذا الحادث الجديد بعد شهرين من تسرب أول في مركبة فضائية أخرى راسية في محطة الفضاء الدولية، كان من المفترض أن تجلب اثنين من رواد الفضاء الروس وزميلا أميركيا لهم إلى الأرض.

في مواجهة استحالة استخدام الكبسولة المتضررة، أعلنت روسكوسموس في منتصف كانون الثاني/يناير أنها تريد استخدام مركبة أخرى، "سويوز ام اس 23"، للذهاب إلى محطة الفضاء الدولية لاستعادة الطاقم.

وتُعدّ محطة الفضاء الدولية من مجالات التعاون القليلة المتبقية بين موسكو وواشنطن منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا قبل عام، والعقوبات الدولية التي تلت ذلك.