قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



طورخم (أفغانستان): تمكنت شاحنات تحمل مواد غذائية وأدوية من عبور معبر طورخم الحدودي الرئيسي بين باكستان وأفغانستان السبت بعد أن أغلقته سلطات طالبان قبل نحو أسبوع.

وكان مسؤولون من البلدين قد أعلنوا صباح السبت إعادة فتح معبر طورخم الواقع على بعد 170 كيلومترا من كابول وإسلام أباد.

وقال مسؤول الجمارك الأفغاني في المركز الحدودي مسلم خكسار "أعيد فتح المركز الحدودي بالكامل اليوم في السادسة صباحا (01,30 ت غ)".

وأكد المسؤول الكبير في منطقة خيبر على الجانب الباكستاني إرشاد محمد أن "إجراءات العبور والتجارة عادت إلى طبيعتها".

وقال مسؤول جمركي باكستاني طلب عدم كشف اسمه "تم إرسال شاحنات تحمل الأرز والأسمنت ومواد بناء وأدوية ومواد غذائية أخرى إلى أفغانستان".

وأضاف أن في الصباح كانت نحو 1400 شاحنة على الجانب الباكستاني تنتظر دخول أفغانستان.

وأشار مراسل وكالة فرانس برس إلى أن مئات الأشخاص من البلدين عبروا النقطة الحدودية السبت.

أغلقت السلطات الأفغانية معبر طورخم مساء الأحد بعد أن فرضت السلطات الباكستانية قواعد جديدة على مرافقي المرضى.

ثم وقع صباح الاثنين تبادل لإطلاق النار بين حرس الحدود من الجانبين، حمّل كلا الطرفان مسؤوليته للآخر.

وقال هارون من بلدة قندوز الأفغانية لوكالة فرانس برس "لقد علقت هنا لأكثر من خمسة أيام مع والدتي المريضة".

وأضاف "هناك آلاف المرضى مثل والدتي ينتظرون العبور إلى باكستان لتلقي العلاج".

وتجمع السبت العديد من المرضى على كراسي متحركة مع مرافقيهم بينما فحص حرس الحدود من البلدين وثائقهم.

وأكد مسؤول الجمارك الباكستاني أنه سُمح للمرافقين بدخول باكستان بعد الاستظهار ببطاقات هويتهم الأفغانية.

العلاقات بين البلدين متوترة وتحدث اشتباكات متكررة على طول الحدود.

وتتهم إسلام أباد جارتها بالسماح لحركة طالبان الباكستانية بالنشاط انطلاقا من أراضيها، وقد ضاعفت الهجمات في الأشهر الأخيرة في باكستان. وتنفي كابول هذا الاتهام.

في نهاية كانون الثاني/يناير، قتل انتحاري أكثر من 80 عنصر شرطة في مسجد في بيشاور (شمال غرب). ثم في 17 شباط/فبراير، هاجم انتحاريون مقرا للشرطة في مدينة كراتشي الساحلية (جنوب)، ما أسفر عن سقوط خمسة قتلى.

وهذان الهجومان مرتبطان بحركة طالبان الباكستانية التي تقيم علاقات وثيقة مع حركة طالبان الأفغانية.

ويمر البلدان بأزمة اقتصادية حادة، إذ تعاني أفغانستان جراء تراجع المساعدات بعد انتهاء التدخل الأميركي، وتعاني باكستان من ركود وأزمة مالية جعلتها على شفا الإفلاس.