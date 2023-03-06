قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



طوكيو: أعلن خفر السواحل الياباني أنّ شخصاً لقي مصرعه بينما لا يزال ستة آخرون في عداد المفقودين الاثنين، بعد غرق قاربهم الذي شوهد آخر مرة قرب جزر متنازع عليها مع الصين.

وقال متحدث باسم خفر السواحل لوكالة فرانس برس إنّ سفينة تابعة للبحرية اليابانية رصدت القارب بعد ظهر الأحد وهو ينجرف شمالي جزر سينكاكو في بحر الصين الشرقي.

وتدير طوكيو هذه الجزر غير المأهولة، لكن بكين تطالب فيها وتسمّيها دياويو.

وأضاف المتحدث أنّ الطاقم يضمّ تايوانياً وستة إندونيسيين.

وقال متحدث آخر في وقت لاحق "عند حوالى الساعة التاسعة والربع (00,15 بتوقيت غرينتش الإثنين)، عثر غوّاصون على جثة داخل المقصورة، وتشير بطاقة هوية إلى أنّ (الجثة) تعود لرجل إندونيسي".

وكان خفر السواحل الياباني يفتّش المنطقة مستخدماً سفن دوريات ومروحيات منذ الأحد، بعدما تلقى تنبيهًا من قوّة الدفاع الذاتي في البحرية اليابانية.

وتنسّق اليابان عمليات البحث مع تايوان التي تطالب أيضاً بهذه الجزر.

وأعلنت وزارة الخارجية التايوانية أن الأمر يتعلّق بقارب صيد مسجّل في تايوان.

وأضافت الوزارة في بيان أنّ "مركز قيادة الطوارئ الوطنية تَواصَل مع قوارب الصيد التايوانية المجاورة لمكان الحادث كي تشارك في عمليات البحث. وأرسل خفر السواحل التايواني والياباني أيضاً سفناً".

وقالت وكالة الصيد التايوانية إنّ القارب مسجّل تحت اسم "شين شارنغ فا نو 88".

وكان القارب قد غادر الإثنين الماضي ميناء كيلونغ الواقع في شمال الجزيرة، وأرسل رسالة استغاثة الأحد إلى قارب صيد تايواني آخر يبحر في المنطقة، وفقاً للوكالة.