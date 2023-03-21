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موسكو: أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء إثر محادثات في الكرملين مع نظيره الصيني شي جينبينغ ان التعاون الاقتصادي بين بكين وموسكو هو "أولوية" بالنسبة إلى روسيا.

وقال بوتين إن "التعاون التجاري والاقتصادي هو أولوية في العلاقات بين روسيا والصين"، في وقت تستهدف موسكو بعقوبات دولية بالجملة بسبب غزوها لأوكرانيا.