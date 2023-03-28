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فرانكفورت (ألمانيا): أعلن المصرف المركزي الأوروبي الثلاثاء أنّ رئيسته كريستين لاغارد أصيبت بجروح طفيفة في حادث سير وقع الجمعة الفائت في بروكسل.

وقال متحدّث باسم المصرف في رسالة تلقّتها وكالة فرانس برس إنّ "سيارة الرئيسة تعرّضت لحادث عصر الجمعة بعد مغادرتها القمّة الأوروبية في بروكسل".

وأضاف أنّ لاغارد (67 عاماً) كانت أثناء الحادث في أحد مقاعد الركّاب وتعرّضت "لإصابة طفيفة للغاية - وبعد فحص طبّي - وضعت دعامة للرقبة وهي تؤدّي كلّ مهامها بشكل طبيعي".

ولم يصب أيّ من ركّاب السيارة الآخرين بجروح خطرة.

وتشارك لاغارد الثلاثاء في فرانكفورت في فعالية لبنك التسويات الدولية.