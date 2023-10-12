ضمن مساعيه لتحقيق استراتيجية عسير «قمم وشيم»، والاستراتيجية الوطنية للطيران، اللتين أطلقهما في عام 2021، أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد في غرب البلاد.

ويهدف هذا المشروع لتحسين جودة الحياة لساكني منطقة عسير والوصول إلى 10 ملايين سائح في 2030، تعزيزاً لريادة المنطقة وجعلها واجهة سياحية جاذبة على مدار العام.



المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد في غرب السعودية

حداثة

تصل مساحة صالة المطار الجديد إلـى 65 ألف متر مربع، وسيتم إنشاء جسـور إركاب، مع إنشاء منصات جديدة وخدمات ذاتية لإنهاء وتسهيل إجراءات السفر. كما سيتم بناء مواقف سيارات بطاقة استيعابية عالية.

ويعكس المخطط العام للمطار اهتمام ولي العهد بأصالة منطقة عسير وإبراز تميزها الثقافي العريق. حيث سيحمل البناء الجديد هوية معمارية متسقة مع تراث منطقة عسير ليصبح معلمًا بارزًا في المملكة.

ويتميز المطار الجديد _ المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى فيه بحلول عام 2028_ بتصميمٍ معماري لا يتقادم عبر الزمن، في ظل تقنيات متطورة، من خلال توظيف استراتيجيات التصميم البيئية المستدامة، لإيجاد بيئةٍ داخلية قابلة للتكيف والانسجام مع الطبيعة، وتحاكي الثقافة السعودية، لتوفر تجربة سفر مميزة، بكفاءة عالية تسهم بتوفير خدمات انسيابية للزوار والمسافرين.

القدرة الاستيعابية

طاقة المطار الحالي تُقدّر بـ 1,5 مليون مسافر سنويًا، فيما سيكون المطار الجديد قادرًا على استيعاب أكثر من 13 مليون مسافر مع تشغيل أكثر من 90 ألف رحلة سنوياً مقارنة بـ 30 ألف رحلة حاليًا.

وسيرتفع عدد البوابات في المطار الجديد إلى 20، وسيحوي 41 منصة لإنهاء إجراءات السفر، مع إنشاء 7 منصات جديدة للخدمات الذاتية.