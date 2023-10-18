موسكو: أعلن المصرف المركزي الروسي الأربعاء أنه سيتوقف عن إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة ألف روبل انتقدتها البطريركية الأرثوذكسية لتضمّنها رسما لكنيسة من دون صليب الى جانب برج يحمل رمز الهلال الإسلامي.

وأكد المصرف أنه "تم اتخاذ قرار بوقف إصدار هذه الورقة"، مشيراً الى أنها "لم تدخل التداول على نطاق واسع".

وكانت هذه الهيئة المالية أعلنت الإثنين إصدار ورقتين نقديتين جديدتين من فئتي ألف وخمسة آلاف روبل.

وتضمنت ورقة الألف رسما لمعلمين في مدينة كازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية ذات الغالبية المسلمة، هما برج مراقبة يعلوه هلال وكنيسة ارثوذكسية لا يعلو قبّة جرسها أي صليب. وتم استخدامها على الورقة النقدية كرمز للتعايش بين المسلمين والارثوذكس في روسيا.

ويغيب الصليب عن قبة الجرس بسبب إزالته في الحقبة السوفياتية.

انتقادات كنسيّة

وأثار استخدام صورة كنيسة لا يعلوها الصليب انتقادات كنسيّة. وقال المتحدث باسم البطريركية الروسية فلاديمير ليغويدا إن "اختيار الرسوم من قبل المصرف للأوراق النقدية يجب أن يتمّ بعناية أكبر. لعدم التسبب بهذا التوتر (...) حيث لا داعي لذلك".

ورحّب المتحدث بالقرار "العادل للغاية" لسحب الورقة من التداول، مضيفا "نريد أن يكون الصليب الارثوذكسي الذي يرمز الى الهوية الدينية والثقافية لغالبية مواطنينا، جزءاً طبيعياً من رموز الدولة لبلادنا".

وتزايد نفوذ الكنيسة الارثوذكسية في روسيا في عهد الرئيس فلاديمير بوتين. كما تعززت الروابط بين الدولة والكنيسة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا ودعم البطريركية له.