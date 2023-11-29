دخل صندوق الاستثمارات العامة في اتفاق مع شركة "فيروفيال أس اي" لشراء حصة تبلغ 10% من شركة أف جي بي توبكو "شركة مطار هيثرو القابضة المحدودة".

ويستحوذ صندوق الاستمثارات العامة بموجب الاتفاقية، على حصة 10% من أف جي بي توبكو، في حين ستستحوذ أرديان على حصة 15% من أف جي بي توبكو، من خلال صناديق البنية التحتية التي تديرها، حيث سيقوم كل من صندوق الاستثمارات العامة وأرديان بالاستثمار بشكل منفصل.

يشار إلى أن هذه الصفقة تخضع لشروط محددة تتضمن الحقوق الأولوية للشراء وحقوق المشاركة في البيع التي يمكن ممارستها من قبل المساهمين الحاليين في شركة أف جي بي توبكو، وفقا لأحكام اتفاقية المساهمين، وبما يتماشى مع نظام وإجراءات الشركة، إلى جانب سائر الموافقات من الجهات ذات العلاقة والمعنية.

استثمار

يُعـد مطار هيثرو واحدًا من أكثر مطارات العالم الأكثر ازدحاما، لكونه يربط بريطانيا بشركائها التجاريين حول العالم، ويلعب دورًا في اقتصاديًا فاعلًا.

ويتطلع صندوق الاستثمارات العامة إلى فرصة الاستثمار فيه على المدى الطويل، بما يتماشى مع استراتيجيته لدعم القطاعات والشركات.