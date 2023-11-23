إيلاف من لندن: كشف تقرير إن صافي الهجرة للمملكة المتحدة بلغ 672 ألفًا في العام حتى يونيو/حزيران 2023، وهو ارتفاع من 607 آلاف في الأشهر الـ 12 السابقة.

وحسب ما كشف عنه مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانية، اليوم الخميس، فإن هذا الرقم، أقل من الرقم القياسي المنقح الآن البالغ 745000 في العام حتى ديسمبر 2022.

وكان التقدير السابق للسنة المنتهية في ديسمبر 2022 هو 606000، لكن مكتب الإحصاءات الوطني عدل هذا الرقم إلى الأعلى بمقدار 139000 بسبب "أنماط غير متوقعة" في سلوك المهاجرين.

ويقول محللون إن هذه "ليست أخبارًا جيدة لحكومة حزب المحافظين التي قالت في بيانها لعام 2019 إنها تريد خفض صافي الهجرة".

وهذا يعني أن المملكة المتحدة بعيدة كل البعد عن الوقت الذي كان فيه حزب المحافظين يتحدث عن خفض صافي الهجرة إلى عشرات الآلاف.

ويشار إلى أن ارقام اعداد المهاجرين مأخوذة من يوليو 2019، قبل أشهر قليلة من الانتخابات العامة الأخيرة، إلى يونيو 2023، ويبلغ إجمالي صافي الهجرة في المملكة المتحدة 1,611,000.

ويعكس هذا الإجمالي صافي الوافدين لـ 1,829,000 شخص من خارج الاتحاد الأوروبي، وصافي المغادرين لـ 81,000 مواطن من الاتحاد الأوروبي و137,000 مواطن بريطاني.

موقف حزب العمال

وعلى صلة، فإنه في أول رد فعل له على ارقام المهاجرين، قال حزب العمال المعارض: "يجب أن ينخفض صافي الهجرة"، لكن الحزب لم يحدد هدفًا.

وتناقش إيفيت كوبر، وزيرة الداخلية في حكومة الظل العمالي، الآن الأخبار بأن صافي الهجرة وصل إلى رقم قياسي جديد بلغ 745 ألفًا في العام المنتهي في ديسمبر 2022.

وقالت: "نعتقد أن صافي الهجرة يجب أن ينخفض، هذه الأرقام أعلى بثلاثة أضعاف مما كانت عليه في الانتخابات العامة الأخيرة عندما وعد المحافظون بخفضها".

وأضافت: "إن ما تعكسه الأرقام هو فشل المحافظين في الاقتصاد والمهارات والهجرة - وفي اللجوء".

وقالت: "جزء من هذه الأرقام هو زيادة بنسبة 65% في الهجرة من أجل العمل وزيادة كبيرة في تأشيرات الرعاية الصحية والاجتماعية، لأن المحافظين على مدى 13 عامًا فشلوا في معالجة نقص المهارات".

وأضافت وزيرة الظل العمالية أن حكومة المحافظين "فشلت في تلبية احتياجات التدريب في البلاد، وسمحوا أيضًا بخصم 20٪ على الأجور للتوظيف في الخارج، وهو أمر غير عادل تمامًا".

وقالت: إن هذا يعني أيضًا أن أصحاب العمل لديهم حافز للتوظيف من الخارج.

وردا على سؤال حول ما ستفعله حكومة حزب العمال إذا فازت في الانتخابات المقبلة، قالت النائبة العمالية: "نعتقد أن صافي الهجرة يجب أن ينخفض، ولا نعتقد أنه من المعقول تحديد رقم مستهدف محدد".