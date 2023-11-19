إيلاف من لندن: قضت محكمة بريطانية بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف على امرأة كانت تساعد مهرّبي البشر من المهاجرين غير الشرعيين في عبور القناة الانكليزية.

وكان تم القبض على أوجيزا كورميكاج، 32 عامًا، وهي من ألبانيا، في منزلها في بانبري، في مقاطعة أوكسفوردشاير، في أكتوبر 2022.

وعثر التحقيق على مئات الرسائل على هاتفها، تشير إلى أنها كانت تربط المهربين بأشخاص يريدون العبور إلى المملكة المتحدة.

وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة إنه تم العثور على صور 21 بطاقة هوية وجوازات سفر ألبانيًا عندما تم تفتيش هاتف أوجيزا كورميكاج، تسعة منها مملوكة لأشخاص عبروا إلى المملكة المتحدة على متن قارب صغير.

جهات اتصال

وفي حديثها إلى جهات اتصال في فرنسا، أوضحت كورميكاج من يجب عليهم جمعهم وأين، مع رسائل تتضمن "لدينا هنا عائلة واحدة، ورجل وزوجة وطفل واحد"، مصحوبة بدبوس يوضح مكان التقاطهم".

وجاء في الرسائل الأخرى "عائلة واحدة 3 نساء وأطفال 14 و17 و12 سنة" و"البحر سيء للغاية". وكانت هناك أيضًا مناقشات مع الأفراد حيث قامت بالترتيبات اللازمة لعبور عائلاتهم.

وقالت قناة (سكاي نيوز) إن هاتف أوجيزا كورميكاج يحتوي أيضًا على 21 صورة لبطاقات الهوية وجوازات السفر الألبانية، والتي أظهرت عند فحصها أن تسعة من الأفراد الذين ينتمون إليهم قد وصلوا إلى المملكة المتحدة عبر قارب صغير.

واعترفت كورميكاج بأنها مذنبة في تهم تسهيل الهجرة غير الشرعية في 3 نوفمبر في محكمة التاج الابتدائية في أكسفورد، وبمجرد انتهاء فترة سجنها، سيتم ترحيلها إلى ألبانيا.

دور رئيسي

وقال آندي ماكجيل، ضابط التحقيق الكبير في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة: "لعبت أوجيزا كورميكاج دورًا رئيسا كوسيط، حيث ربطت المهاجرين بمهربي البشر الذين يمكنهم نقلهم في رحلات خطيرة عبر القناة".

وأضاف: "ولتحقيق ذلك، ستقوم بترتيب دفع مئات اليورو للشخص الواحد. لم تكن كورمكاج مهتمة كثيراً بسلامة وأمن الأشخاص الذين كانت ترتب لهم عمليات العبور، فقط لأنها وأصحاب عملها كانوا يتلقون الأموال".

وقال ضابط التحقيق: "إن تعطيل وتفكيك مجموعات الجريمة المنظمة المسؤولة عن تهريب البشر يمثل أولوية بالنسبة للوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب وسنواصل استهداف المجرمين المتورطين في كل خطوة من الرحلة."