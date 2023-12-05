إيلاف من أبوظبي: أعلن خالد عبدالله القبيسي، الرئيس التنفيذي لقطاع استثمارات العقارات والبنى التحتية في شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، أن "البنية التحتية للطاقة النظيفة تلعب دوراً هاماً كأحد الحلول المناخية التي تمكّننا من الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون"، لا سيما "فيما يجتمع العالم لمواجهة تحديات تغير المناخ خلال مؤتمر الأطراف COP28".

كلام القبيسي جاء على هامش إعلان "مبادلة"، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، اليوم عن استثمارها في شركة "زينوبي"، الشركة العالمية الرائدة في مجال كهربة أساطيل النقل وحلول بطاريات تخزين الطاقة. وتم إبرام هذه الصفقة الاستراتيجية مع شركة إنفراكابيتال، ذراع الاستثمار في أسهم البنية التحتية التابع لشركة "إم آند جي بي إل سي"، والتي ترتبط معها "مبادلة" بشراكة استراتيجية محدودة.

تأسست "زينوبي" في العام 2017، ويقع مقرها الرئيسي في لندن، وهي شركة متخصصة في أسطول المركبات الكهربائية وحلول بطاريات تخزين الطاقة. وتوفر أعمال أسطول المركبات الكهربائية التابعة لها حلولاً شاملة لدعم مشغلي الأساطيل في انتقالهم إلى السيارات الكهربائية، بما في ذلك البطاريات والبنية التحتية للشحن والبرمجيات المتكاملة، في حين تقوم أعمال بطاريات تخزين الطاقة التابعة لها بتطوير بطاريات واسعة النطاق تتصل بشبكات نقل الطاقة، وتوفر بذلك عامل استقرار بالغ الأهمية للشبكات مع التوجه المتزايد نحو دمج موارد الطاقة المتجددة في شبكات الطاقة.

نمو ملحوظ

ومنذ الاستثمار الأول لشركة "إنفرا كابيتال" في "زينوبي" في العام 2020، سجلت أعمالها نموًا ملحوظًا، حيث دعمت أكثر من 1000 سيارة كهربائية على مستوى العالم، ولديها بطاريات تخزين قيد التشغيل أو قيد الإنشاء بقدرة 430 ميجاوات. وتتمتع الشركة بحضور قوي في المملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا ولديها محفظة أعمال متنامية في أوروبا وأمريكا الشمالية.

وبدعم من "مبادلة"، تستثمر شركة "إنفرا كابيتال" مبلغًا إضافيًا قدره 270 مليون جنيه إسترليني في شركة "زينوبي" لتنمية أعمالها في المملكة المتحدة والعالم. كما تستثمر شركة "كي كي آر"، وهي شركة استثمار عالمية رائدة، ما يقرب من 600 مليون جنيه إسترليني، ما يشكّل شراكة استراتيجية مع "إنفرا كابيتال" كمساهمين مشتركين بحصة أغلبية في "زينوبي". وبدعم من مساهميها، تهدف "زينوبي" إلى تشغيل 4000 حافلة وشاحنة ومركبة تجارية تعمل كلها بالطاقة الكهربائية، تحفيزاً للتحول العالمي إلى وسائل نقل أنظف بحلول العام 2026.

وتمثل هذه الصفقة إنجازاً مهماً بالنسبة لشركة "زينوبي" وتؤكد على التزام "مبادلة" الثابت بلعب دور ريادي في إحداث التغيير الإيجابي والمساهمة في بناء مستقبل مستدام ومرن.

مواجهة تحديات تغير المناخ

وقال القبيسي إن "مبادلة" تحرص على الاستثمار في صناعات المستقبل للمساعدة في إيجاد حلول لأكبر التحديات التي يواجهها العالم، بما في ذلك تغير المناخ، وتعد شراكتنا مع "إنفرا كابيتال" والاستثمار في "زينوبي" مؤشراً قوياً على التزامنا بنهج الاستثمار المسؤول. لقد رسخت "زينوبي" مكانتها كواحدة من أهم شركات السيارات الكهربائية وبطاريات تخزين الطاقة في العالم اليوم، وتتمتع بسجل حافل في الاستفادة من الابتكارات التقنية والتجارية لتقديم حلول مستدامة رائدة إلى السوق. لقد أصبح الطلب المتزايد على الطاقة المستدامة وإزالة الكربون من وسائل النقل، اتجاهين عالميين رئيسيين اليوم، ونحن نرى إمكانات كبيرة لدى "زينوبي" ستتيح لها مواصلة ما حققته من نمو كبير في أسواقها الأساسية وتنويع حضورها بشكل أكبر في بلدان جديدة. ونحن فخورون بإتمام هذه الصفقة وملتزمون بدعم "زينوبي" لتقديم حلول مستدامة لمستقبل أكثر استدامة".