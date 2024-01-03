يعتزم عدد من شركات الفضاء الدولية الرئيسية المشاركة بشكل كبير في النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي 2024، الذي ستنطلق أعماله في العاصمة السعودية الرياض، مطلع فبراير (شباط) المقبل، برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز، بإجمالي 12 منشأة بما فيها وكالة الفضاء الاتحادية الروسية.

وكشفت الهيئة العامة للصناعات العسكرية خلال لقاء للإيجاز الإعلامي الذي يسلط الضوء على النسخة الجديدة، الأربعاء، عن مشاركة نحو 75 دولة و 115 وفداً دولياً رسمياً، و 100 آلاف زائر من 75 دولة، وكذلك 750 جهة عارضة على مساحة 47 ألف متر مربع.



الكفاءات المحلية

ويسعى المعرض إلى خلق بيئة مثالية للتواصل والابتكار وتحفيز الشراكات ونقل التقنية وتنمية الكفاءات المحلية، ما سيسهم في تحقيق مستهدفات القطاع على صعيد توطين ما يزيد على 50 في المائة من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.

وتمضي الهيئة العامة للصناعات العسكرية إلى توطين وتمكين وتطوير قطاع الصناعات العسكرية في السعودية ليصبح رافدا رئيسيا لاقتصاد البلاد، ومساهما أساسيا في توفير فرص العمل للشباب السعودي، ودفع عجلة التنمية عبر تعزيز العائدات غير النفطية بالإضافة إلى تحقيق 5 أولويات وطنية رئيسية تعنى بتعزيز الجاهزية العسكرية، وتحقيق الشفافية وكفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة، وبناء قطاع صناعات عسكرية محلي مستدام، والتشغيل المشترك بين جميع الجهات الأمنية والعسكرية.

بيع كامل المساحة.

ومن المقرر أن ينعقد المعرض خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير 2024 في العاصمة الرياض وتمت زيادة مساحة العرض بنسبة 25 في المائة من خلال إضافة قاعة ثالثة، في إطار تلبية الطلب المتزايد على هذا الحدث الذي يستقطب اهتماماً دولياً واسع النطاق.

وكانت النسخة الأولى انطلقت عام 2022 بمشاركة 600 جهة عارضة، من 42 دولة، وبحضور 100 وفد دولي رسمي، و65 ألف زائر، وشهد المعرض تسجيل صفقات وعقود شراء دفاعية وعسكرية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 29.7 مليار ريال (7.9 مليار دولار)، وركزت على التكامل والتشغيل المشترك بين أنظمة الدفاع الجوي والبري والبحري والأقمار الاصطناعية وأمن المعلومات.